Елена Перминова поделилась вечерним образом в откровенном платье

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в «голом» платье. Модель разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

38-летняя Елена Перминова предстала перед камерой в сером облегающем мини-платье с разрезами, под которое не стала надевать белье. Модель дополнила образ босоножками на каблуках, черной маленькой сумкой, ожерельем и массивным золотым браслетом. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

В декабре прошлого года Елена Перминова объявила в личном блоге о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, который старше нее на 27 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.

На прошлой неделе возлюбленный модели показал кадры, сделанные во время отдыха с ней на Мальдивах. На одном из снимков они обнимались в спортзале. Елена Перминова была запечатлена топлес в желтых шортах, белых носках и кроссовках. Бойфренд блогерши позировал в черной майке, шортах, носках, кроссовках и камуфляжной кепке.