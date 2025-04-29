Модель с дочерью приняли участии в рекламе бренда Intimissimi

Супермодель Хайди Клум с дочерью Лени приняли участие в откровенной фотосессии. Телеведущая опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

51-летняя Хайди Клум и 20-летняя Лени снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. На одном из кадров супермодель и девушка позировали в шелковых комплектах белья. Манекенщица предстала в молочном бюстгальтере и трусах с кружевом, а Лени была запечатлена в белье черного цвета. Знаменитостям уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

© Газета.Ru

У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.

На прошлой неделе Хайди Клум засняли на улице в Нью-Йорке. Супермодель вышла на публику в черном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Манекенщица также надела солнцезащитные очки, блестящие серьги, цепочку с кулоном, несколько колец и туфли на каблуках. Во время съемки подул сильный ветер, который приподнял платье знаменитости. Папарацци запечатлели нижнее белье супермодели.