Хирург рассказал, какие пластические операции можно делать летом

Хирург Зленко заявил, что липосакцию второго подбородка можно делать летом
Липосакцию второго подбородка и коленей можно делать летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
«Если хочется удалить второй подбородок или скопления жира на поверхности коленей, то липосакция будет прекрасным вариантом. Операция выполняется через микропроколы, которые заживают уже через 7-10 дней», — пояснил врач.
По словам Зленко, благодаря короткой реабилитации и минимальной травматичности летом также можно делать блефаропластику.
«Как правило, швы снимаются через 5 дней. А через неделю можно вернуться к привычному образу жизни. При этом глаза лучше защищать солнечными очками», — рассказал хирург.
Эндоскопический лобно-височный лифтинг тоже входит в список операций, которые можно делать летом, поскольку следы будут скрыты волосами.
«После операции около 10 дней нужно носить специальные скобы и повязку, но затем ограничений никаких нет», — заявил Зленко.
Врач обратил внимание, что есть два фактора, от которых зависит выбор операции в теплое время года.
«Во-первых, после некоторых операций нужно носить компрессионное белье около месяца. Летом, когда становится жарко, это может быть некомфортно. Во-вторых, операции с длительной реабилитацией могут изменить планы на отпуск, поэтому их лучше отложить на осень, зиму и весну», — объяснил Зленко.
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