Хирург рассказал, какие пластические операции можно делать летом

Липосакцию второго подбородка и коленей можно делать летом. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.

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«Если хочется удалить второй подбородок или скопления жира на поверхности коленей, то липосакция будет прекрасным вариантом. Операция выполняется через микропроколы, которые заживают уже через 7-10 дней», — пояснил врач.

По словам Зленко, благодаря короткой реабилитации и минимальной травматичности летом также можно делать блефаропластику.

«Как правило, швы снимаются через 5 дней. А через неделю можно вернуться к привычному образу жизни. При этом глаза лучше защищать солнечными очками», — рассказал хирург.

Эндоскопический лобно-височный лифтинг тоже входит в список операций, которые можно делать летом, поскольку следы будут скрыты волосами.

«После операции около 10 дней нужно носить специальные скобы и повязку, но затем ограничений никаких нет», — заявил Зленко.

Врач обратил внимание, что есть два фактора, от которых зависит выбор операции в теплое время года.

«Во-первых, после некоторых операций нужно носить компрессионное белье около месяца. Летом, когда становится жарко, это может быть некомфортно. Во-вторых, операции с длительной реабилитацией могут изменить планы на отпуск, поэтому их лучше отложить на осень, зиму и весну», — объяснил Зленко.

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