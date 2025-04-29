Стилист объяснил, кому не подойдет челка

Если вам не нравятся челки, значит вы просто не умеете их носить. Ну и подбирать по типу лица. Так считают модные стилисты, которые уверены, что челка может стать главной акцентной деталью прически, выгодно обрамить лицо, подчеркнув достоинства и спрятав недостатки. Попробуйте найти «свою» челку, и ваш образ заиграет совершенно по-новому. Ну а если не понравится или надоест укладывать дополнительный элемент стрижки, то отрастить ее, сравняв по длине с остальными волосами не составит труда.

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Топ-стилист Арман Багдасарян в беседе с WomanHit рассказал, какая челка будет смотреться гармонично на круглом, продолговатом и других типах лица.

Квадратное лицо

«Подходят удлиненные челки-шторки, косые и полукруглые, с более длинными и плавно спадающими вниз боковыми прядями. От прямых и гладких горизонтальных челок лучше отказаться», — говорит мастер.

Длинная челка будет скрадывать излишнюю угловатость, делая лицо визуально более изящным. Тогда как ровно «обрубленная» густая челка на лбу, напротив, подчеркнет квадратную форму.

Сердцевидное лицо

Челка для такой формы лица должна визуально корректировать широкий лоб и скулы. Лучше сделать длинную филированную челку, боковые пряди которой заканчиваются ниже линии челюсти.

Треугольное лицо

Отличным вариантом будут челки-шторки длиной ниже скул с мягкими линиями прядей. Также хорошо будут смотреться длинные косые челки, зачесанные на боковой пробор.

Овальное лицо

«Овальному лицу подойдет практически любой вариант челки. Прямая или закругленная, асимметричная, косая, рваная. Если лоб высокий или лицо слишком вытянутое хорошо будут прямые или чуть закругленные густые челки до бровей, а также с прядями, падающими на глаза», — рекомендует стилист.

Круглое лицо

Здесь важно визуально удлинить лицо и сделать его форму более близкой к овалу. Подойдет асимметричная, косая или удлиненная челка-шторка. Прямых и очень пышных челок лучше не делать.

Мало выбрать идеально подходящую по форме челку. Необходимо научиться и правильно ее укладывать. Парикмахер в салоне в пару взмахов расчески может заставить локоны лежать как нужно, а вот дома повторить такой трюк сходу вряд ли получится. И наутро в зеркале вы увидите «унылую» челку, которая торчит в разные стороны и уже не украшает, а наоборот, делает вид неряшливым и нелепым. Но есть и хорошая новость. В Сети можно найти видеогайды по быстрой укладке даже для новичков. Экспериментируйте, пробуйте разные варианты, и увидите, как преображается ваше лицо в изысканном обрамлении.