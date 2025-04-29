Николь Кидман снялась в боди на фоне моря

Голливудская актриса Николь Кидман продемонстрировала фигуру в боди. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Николь Кидман предстала перед камерой в черном боди с длинными рукавами и декольте и колготках. При этом актриса не стала надевать брюки или юбку. Артистка позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на балконе.

В марте Николь Кидман появилась на премьере фильма «Холланд», которая прошла в рамках кинофестиваля SXSW в Остине, штат Техас. Актриса вышла в свет в полупрозрачном черно-белом платье и лаковых туфлях на каблуках. Артистка также надела массивные серьги, часы и кольца.

В апреле папарацци засняли Николь Кидман на съемочной площадке сериала «У Марго проблемы с деньгами» в Лос-Анджелесе. Актриса была запечатлена с рыжими волосами, часть которых убрана в хвосты. Артистке также сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ. Знаменитость была одета в синее кружевное платье, красные сетчатые колготки и кожаные ботинки на шнуровке.