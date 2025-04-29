Ведущий «Модного приговора» рассказал, с чем носить корсеты

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов посоветовал носить корсеты со спортивными штанами и платьями. Эксперт опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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Александр Рогов обратил внимание на стиль супермодели Беллы Хадид, которая часто выходит на публику в корсетах. Стилист показал кадры с образами манекенщицы и призвал вдохновляться ее сочетаниями в одежде.

«Корсеты — один из излюбленных предметов гардероба Беллы Хадид. А если носит Белла, то будете носить и вы! Она миксует их с широкими джинсами и спортивными штанами, с платьями и костюмными комплектами», — написал эксперт.

До этого ведущий «Модного приговора» сообщил, что облегающие комбинезоны-кэтсьюты теперь можно носить в повседневной жизни.

Несколько недель назад Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.