Украшения Ким Кардашьян стоимостью «дороже дома» вызвали споры в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян вызвала споры в сети из-за роскошных украшений. На соответствующие комментарии, опубликованные в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Daily Mail.

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Блогерша Джулия Чейф разместила ролик, в котором оценила образ Кардашьян в леопардовом купальнике и с браслетами на ноге. По ее словам, данные изделия стоят «дороже дома».

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«Она надела четыре браслета друг на друга, один из которых имел розовые сапфиры, а другой — бриллианты. Каждый сапфир весит около трех карат, что больше, чем у многих обручальных колец. Именно дерзость носить столько денег на ноге на пляже делает Ким К такой потрясающей», — заявила инфлюэнсерша.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали знаменитость за образ в комментариях под ее постом.

«Помните, как она сказала, что не будет публиковать свои драгоценности в социальных сетях, потому что ее ограбили в Париже…», «Я жду, когда появится мем о том, как она теряет браслет», «Нет ничего достойного восхищения в том, что кто-то выставляет напоказ такую ​​сумму денег на пляже, в то время как люди буквально голодают», — высказались подписчики.

Ранее в апреле макияж и люксовая сумка 11-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella разозлили фанатов. 11-летняя наследница записала видео, в котором показала свой наряд для фестиваля.