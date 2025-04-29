Эксперты объяснили, чем водопроводная вода опасна для кожи

Обычная водопроводная вода чаще всего негативно сказывается на состоянии кожи, так как в ней содержатся примеси хлора и металлов. Это грозит тем, что минеральные отложения забьют поры, нарушится pH-баланс, повысится чувствительность. При этом действие уходовых косметических средств сойдет на нет, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

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Качество воды влияет на кожу больше, чем все кремы и сыворотки вместе взятые, считают специалисты. Взять ситуацию под контроль поможет фильтр на кран или применение для умывания бутилированной воды, термального спрея. Это поможет восстановить гидролипидный барьер.

Также воду из-под крана можно заменить кубиками льда с отварами трав. Сделать их можно, к примеру, из ромашки, мяты, зеленого чая.

Важно помнить о необходимости воды и для организма — нужно пить не менее 30 мл на 1 кг веса. В противном случае начнется обезвоживание, из-за которого кожа потеряет эластичность, станет тусклой и начнет шелушиться.

До этого косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова заявила, что намного полезнее для кожи умываться не водопроводной, а фильтрованной, кипяченой водой или минеральной водой. Она также подчеркнула, что утром нельзя использовать жесткие средства для умывания, так как это смоет липидный слой, что грозит проблемами с кожей. А людям с чувствительной кожей, по словам косметолога, лучше применять гидролат, молочко или мягкий гель без жестких ПАВ в составах.