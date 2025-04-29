Ким Кардашьян и ее 11-летняя дочь посетили спа-салон в парных пижамах

Телезвезда Ким Кардашьян и ее дочь от рэпера Канье Уэста Норт посетили спа-салон в парных нарядах. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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Папарацци запечатлели 44-летнюю предпринимательницу и ее 11-летнюю наследницу, когда они выходили из спа-салона PureLux Scalp Spa в Лос-Анджелесе. Они предстали перед камерами в розовых полосатых пижамах, белых носках и черных тапках на высокой платформе. При этом Кардашьян накинула на плечи черный кожаный плащ и взяла с собой солнцезащитные очки. Ее дочь дополнила образ ожерельем и серьгами.

Ранее сообщалось, что фанаты не оценили присутствие Норт Уэст на музыкальном фестивале Coachella. Тогда критике подверглось видео, в котором девочка показала свой наряд для мероприятия.