Виктория Бекхэм высмеяла мужа за носки в огороде

Дизайнер Виктория Бекхэм похвалила мужа Дэвида за носки в огороде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виктория Бекхэм запечатлела супруга в бежевых шортах, серой футболке, оранжевой шапке и белых кроссовках от бренда Vans.

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«Думаю, редис уже готов», — заявил Дэвид Бекхэм в ролике.

Дизайнер отметила, что у мужа слишком стильные носки для огорода.

«Ты выглядишь хорошо. Ты же знаешь, что ты женат на иконе моды, да? Мне нравятся твои носки», — саркастично написала она.

Дэвид Бекхэм создал компанию DB Ventures в 2014 году. В марте 2022-го бывший спортсмен продал 55% фирмы компании Authentic Brands Group, которой принадлежат Reebok, Juicy Couture и не только.

У жены Дэвида Бекхэма, Виктории, есть свой бренд одежды, который она основала в 2008 году после ухода из мира музыки. Изначально знаменитость продавала платья. В 2011 году Бекхэм выиграла награду в категории «Лучший бренд» на British Fashion Awards. В 2019-м бывшая певица создала свою косметическую марку.

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. Знаменитости воспитывают сыновей Бруклина, Круза и Ромео и дочь Харпер.