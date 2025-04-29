Названа стоимость роскошного образа Дмитрия Нагиева

Раскрыта стоимость роскошного образа российского актера Дмитрия Нагиева для съемки в журнале «Собака.ru». Соответствующую информацию приводят стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Модные эксперты обратили внимание на наряд, состоящий из бомбера Rogov, широких штанов Ushatava, рубашки Chernim Cherno и галстука Borrelli, в котором снялся 58-летний артист.

По данным специалистов, бомбер стоит 37 тысяч рублей, рубашка — 17,5, брюки — 15,9, а галстук — 19,9. Общая стоимость предметов гардероба составила 90,3 тысячи рублей.

В апреле стилисты платформы «Соус» раскрыли стоимость роскошного костюма Леонида Каневского.