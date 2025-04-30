Поклонники раскритиковали образ Блейк Лайвли на красной дорожке

Блейк Лайвли стала объектом насмешек и критики от внимательных подписчиков после того, как на красной дорожке премьеры её нового фильма «Ещё одна простая просьба» в Нью-Йорке случился небольшой казус.

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Звезда появилась в эффектном голубом платье с ажурными вставками, подчёркивающем её фигуру. Несмотря на безупречный макияж и идеальную причёску, некоторые зрители заметили, что автозагар актрисы оставил следы на атласной ткани в зоне подмышек.

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«Этот тональный крем по всему платью просто сводит меня с ума», — написал один из пользователей. «Всё платье в пятнах от автозагара под мышками», — отметил другой. «Фу, видно, как её автозагар отпечатался на платье. После того как она смеялась над внешностью других, теперь сама оказалась под прицелом», — прокомментировал третий, намекая на прошлые конфликты Лайвли с коллегами. Впрочем, многие поклонники не придали значения этим деталям и просто восхитились её образом. «Она просто идеальна, это нереально», — написал один из них.

На премьере Лайвли сопровождал её муж Райан Рейнольдс, с которым они вместе уже 13 лет. В последнее время актриса сосредоточена на продвижении нового фильма, где она снималась вместе с Анной Кендрик, оставив в стороне судебные разбирательства с Джастином Бальдони. Режиссёр и актёр подал на неё в суд за клевету после того, как Лайвли обвинила его в домогательствах. Бальдони отрицает все обвинения, а слушания по делу начнутся лишь в 2026 году.