Пять двухфазных тонеров для питания и увлажнения кожи

Иногда в бьюти-рутине чего-то не хватает: все этапы соблюдены, но кусочек пазла упущен. Возможно, вам нужен именно двухфазный тонер. Он поможет восстановить pH кожи, повысит эффективность последующих продуктов и обогатит уход дополнительными свойствами. Пятёрку классных тонеров ищите ниже.

Двухфазный тонер Hyal Kombucha Tea-Tox, Medi-Peel

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Двухфазный тонер с комбучей эффективно смягчает кожу, восстанавливает баланс влаги после умывания, помогает бороться с шелушениями и ощущением стянутости. В составе ниацинамид, лецитин и гиалуроновая кислота. Средство выравнивает тон лица, борется с покраснениями и отлично дополняет и усиливает свойства последующего ухода. Подойдёт обезвоженной, сухой и комбинированной коже.

Двухфазный тонер «Юзу», Erborian

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Восстанавливает и усиливает барьерные функции повреждённой кожи, за счёт водянисто-масляной текстуры увлажняет и питает. Отлично подойдёт обладателям сухой и обезвоженной кожи, особенно в комбинации с сывороткой с гиалуроновой кислотой.

Двухфазный тонер White Truffle, D’Alba

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Масляная часть тонера состоит из комплекса восьми натуральных масел, которые увлажняют и питают кожу, а водянистая — смягчает и успокаивает. В составе тонера мягкие PHA-кислоты. Они деликатно отшелушивают кожу и помогают избавиться от остаточных глубоких загрязнений, пока экстракт зелёного чая — успокаивает и регулирует выработку себума. Идеально для комбинированной кожи.

Восстанавливающий тонер ReAGEN, Dr. Oracle

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Отличный помощник для повреждённой и обезвоженной кожи. Успокоит и восстановит, а также уплотнит и укрепит. Водорастворимый коллаген в составе способствует ускоренному обновлению клеток эпидермиса, придавая коже эластичность и увлажнение.

Барьерный кремовый тонер, Celimax

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Лучший выбор для обладателей чувствительной и раздражённой кожи. Увлажняет, смягчает и восстанавливает барьерные функции эпидермиса. Тонер мягко борется с шелушениями и сухостью, снимает зуд и способствует заживлению. В составе: пантенол, гиалуроновая кислота и церамиды.