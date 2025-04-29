Как ошибки пластических хирургов лишали звезд красивой груди

Решение сделать пластику груди всегда сопряжено с потенциальными рисками. Даже богатые и знаменитые не всегда избегают негативных последствий. А ведь они доверяют свое тело только самым проверенным профессионалам. Пластический хирург, действительный член РОПРЭХ Олег Снигирь в беседе с WomanHit поделился мнением о самых неудачных, на его взгляд, результатах маммопластики у западных звезд.

Тара Рид

Некогда подтянутая и фигуристая кинозвезда в какой-то момент резко похудела. Не исключено, что вес стал уходить из-за расстройства пищевого поведения. А при похудении женская грудь обычно страдает сильнее всего.

«Главное ее задачей было, конечно же, восполнение объема „потерянной“ груди. Были установлены круглые импланты высокого профиля для наполнения декольте и создания пышной формы, но с учетом ее достаточно худой грудной клетки, круглые импланты выглядят нарочито большими», — говорит врач.

В случае Тары Рид оптимальным было бы выбрать небольшие анатомические импланты, которые незначительно увеличили бы грудь. Это позволило бы избежать такого контраста.

Тори Спеллинг

В этой ситуации тоже налицо чересчур внушительных габаритов грудь. Задачей хирурга было скрыть природную деформацию грудной клетки, считает Олег Снигирь.

«В этой ситуации, конечно, очень сложно достичь действительно красивого результата, но, возможно, главная ошибка заключается в том, что для пациентки необходимо было выполнить не только пластику груди, но и пластику грудной клетки. Существуют операции, которые исправляют врожденные деформации грудной клетки и позволяют скрыть вот этот дополнительный дефект, который выглядит как вот такая глубокая яма в межгрудном пространстве. Это можно сделать с помощью специальных имплантов, с помощью липофилинга», — пояснянет медик.

Кортни Лав

Кортни Лав выбрала просто увеличить грудь, отказавшись от ее подтяжки. И совершила большую ошибку. Олег Снигирь подчеркивает, что обвисание — частая проблема среди рожавших пациенток. У Кристины Агилеры, кстати, наблюдается схожий дефект.

«Многие девушки отказываются от подтяжки, и в результате получается такое вот эстетическое осложнение, называемое водопад или waterfall. Когда просто поверх установленного импланта неподтянутая железа как бы свисает и спадает», — продолжает хирург.

Виктория Сильвстедт

Шведская фотомодель тоже вместо шикарной высокой груди заполучила симметричную, заметно неестественной формы. Эксперт уверен, что подобный дефект мог проявиться из-за огрубевания стенки капсулы, в котороый держится имплант. Такое состояние называется капсулярной контрактурой. Оно чревато тем, что один из имплантов фиксируется в месте прикрепления, что не позволяет ему смещаться. В результате одна грудь выглядить более натурально, а вторая сразу выдает свое искусственное происхождение.