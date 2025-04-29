С чем носить легинсы этой весной и летом

Не только для спорта и прогулки: как стилизовать легинсы этой весной и летом
Легинсы давно перестали быть частью гардероба для йоги, покинули спортзалы и уверенно шагнули на улицы больших городов. Сегодня это не просто элемент фитнес-образа, а полноценная часть стильного гардероба. Они могут быть расслабленными, элегантными, дерзкими или ультрамодными — все зависит от того, с чем и как их сочетать.
Весной и летом легинсы становятся особенно актуальными: комфорт, легкость и возможность бесконечных комбинаций делают их вещью must-have. Как не выглядеть в них скучно или неаккуратно? Как выбрать модель, которая подчеркнет фигуру, а не нарушит пропорции? Разобрались со стилистом Машей Ведерниковой.
Выбирайте плотные и качественные ткани
Легинсы должны держать форму и создавать красивый силуэт, а не напоминать полупрозрачные трико. Или делать вид, что вы надели колготки, а юбку позабыли. Весной и летом особенно важно, чтобы ткань была дышащей, эластичной, но при этом плотной.
Идеальные материалы: хлопковые легинсы с добавлением эластана, легкий нейлон с матовой текстурой, технологичные спортивные ткани с «эффектом кожи». Перед покупкой сделайте тест: слегка натяните ткань рукой под светом — если ткань сильно просвечивает, ищите другую модель.
Уравновешивайте силуэт объемным верхом
Легинсы обтягивают ноги и бедра в силу своей конструкции, чтобы создать гармоничные пропорции, важно добавить сверху объем. Идеальные сочетания: свободные рубашки, заправленные спереди, оверсайз-жакеты, свитшоты и худи средней длины, длинные тонкие кардиганы.
Так вы создадите баланс между женственностью и расслабленной элегантностью. Такой прием создает правильную игру пропорций и позволяет выглядеть современно, а не как будто вы вышли в спортзал.
«Отлично работают контрасты фактур: матовые хлопковые легинсы с шелковистой рубашкой, глянцевые с хлопковым жакетом», — объясняет эксперт.
Добавляйте акценты на обуви
Весной и летом обувь становится очень важной: она буквально «дотягивает» образ до стиля. С чем носить легинсы? Слипоны и белые кеды — для городской легкости. Босоножки на устойчивом каблуке — для женственности. Балетки в стиле «минимализм» — для утонченности, а острые мюли — для трендового образа.
«Правильная обувь может сместить акцент со спортивного к утонченному или актуальному образу. Выбирайте обувь, открывающую щиколотку — это делает ноги визуально длиннее и стройнее», — говорит стилист.
Экспериментируйте с цветом и принтами — но осторожно
Черные легинсы — классика, но весной и летом стоит попробовать что-то свежее: кремовые, молочные, светло-серые, оттенки хаки, бежевого, пудрового, нежные пастели. Принты тоже допустимы, особенно микро-принты, мелкая клетка, полоска или абстракция. Главное — чтобы рисунок не был слишком крупным и не «расползался» при растяжении ткани.
Очень актуальны и анималистические принты. В целом, цветные легинсы освежают образ, делают его более сложным и интересным — особенно в минималистичных сочетаниях. Если выбираете цветные модели — поддержите образ нейтральным верхом, чтобы сохранить баланс.
Не забывайте о деталях: аксессуары решают все
Легинсы сами по себе — вещь функциональная, базовая. Чтобы создать образ с настроением, добавьте продуманные акценты: минималистичные украшения: тонкие кольца, выразительные серьги, крупные очки в разных стилях (зависит от общего образа).
Это могут быть кросс-боди сумка или структурированный шоппер, тонкий шарф на шею или в волосы. Старайтесь не перегружать: если легинсы имеют активную фактуру (например, кожаные или глянцевые), аксессуары должны быть лаконичными.