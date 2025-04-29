С чем носить легинсы этой весной и летом

Легинсы давно перестали быть частью гардероба для йоги, покинули спортзалы и уверенно шагнули на улицы больших городов. Сегодня это не просто элемент фитнес-образа, а полноценная часть стильного гардероба. Они могут быть расслабленными, элегантными, дерзкими или ультрамодными — все зависит от того, с чем и как их сочетать.

Весной и летом легинсы становятся особенно актуальными: комфорт, легкость и возможность бесконечных комбинаций делают их вещью must-have. Как не выглядеть в них скучно или неаккуратно? Как выбрать модель, которая подчеркнет фигуру, а не нарушит пропорции? Разобрались со стилистом Машей Ведерниковой.

Выбирайте плотные и качественные ткани

Легинсы должны держать форму и создавать красивый силуэт, а не напоминать полупрозрачные трико. Или делать вид, что вы надели колготки, а юбку позабыли. Весной и летом особенно важно, чтобы ткань была дышащей, эластичной, но при этом плотной.

Идеальные материалы: хлопковые легинсы с добавлением эластана, легкий нейлон с матовой текстурой, технологичные спортивные ткани с «эффектом кожи». Перед покупкой сделайте тест: слегка натяните ткань рукой под светом — если ткань сильно просвечивает, ищите другую модель.

Уравновешивайте силуэт объемным верхом

Легинсы обтягивают ноги и бедра в силу своей конструкции, чтобы создать гармоничные пропорции, важно добавить сверху объем. Идеальные сочетания: свободные рубашки, заправленные спереди, оверсайз-жакеты, свитшоты и худи средней длины, длинные тонкие кардиганы.

Так вы создадите баланс между женственностью и расслабленной элегантностью. Такой прием создает правильную игру пропорций и позволяет выглядеть современно, а не как будто вы вышли в спортзал.

«Отлично работают контрасты фактур: матовые хлопковые легинсы с шелковистой рубашкой, глянцевые с хлопковым жакетом», — объясняет эксперт.

Добавляйте акценты на обуви

Весной и летом обувь становится очень важной: она буквально «дотягивает» образ до стиля. С чем носить легинсы? Слипоны и белые кеды — для городской легкости. Босоножки на устойчивом каблуке — для женственности. Балетки в стиле «минимализм» — для утонченности, а острые мюли — для трендового образа.

«Правильная обувь может сместить акцент со спортивного к утонченному или актуальному образу. Выбирайте обувь, открывающую щиколотку — это делает ноги визуально длиннее и стройнее», — говорит стилист.

Экспериментируйте с цветом и принтами — но осторожно

Черные легинсы — классика, но весной и летом стоит попробовать что-то свежее: кремовые, молочные, светло-серые, оттенки хаки, бежевого, пудрового, нежные пастели. Принты тоже допустимы, особенно микро-принты, мелкая клетка, полоска или абстракция. Главное — чтобы рисунок не был слишком крупным и не «расползался» при растяжении ткани.

Очень актуальны и анималистические принты. В целом, цветные легинсы освежают образ, делают его более сложным и интересным — особенно в минималистичных сочетаниях. Если выбираете цветные модели — поддержите образ нейтральным верхом, чтобы сохранить баланс.

Не забывайте о деталях: аксессуары решают все

Легинсы сами по себе — вещь функциональная, базовая. Чтобы создать образ с настроением, добавьте продуманные акценты: минималистичные украшения: тонкие кольца, выразительные серьги, крупные очки в разных стилях (зависит от общего образа).

Это могут быть кросс-боди сумка или структурированный шоппер, тонкий шарф на шею или в волосы. Старайтесь не перегружать: если легинсы имеют активную фактуру (например, кожаные или глянцевые), аксессуары должны быть лаконичными.