Как экономят женщины на уходе за красотой

Почти треть россиянок (32%) полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Главной причиной такого изменения стал рост цен на услуги специалистов в среднем почти в 1,5-2 раза. Об этом сообщается в материалах финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материал есть в распоряжении ТАСС).

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«32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов - микротоки, LED-маски, вакуумные чистки, ультразвуковые скраберы. Главной причиной такого сдвига стал рост цен на услуги специалистов: еще три года назад средний чек за поход к косметологу составлял около 2 тыс. - 3 тыс. рублей за процедуру, сейчас он превысил 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В среднем респондентки, отказавшиеся от салонных визитов, потратили на покупку гаджетов от 7 тыс. до 15 тыс. рублей за год, но считают это более выгодным вложением: оборудование служит дольше и позволяет проводить процедуры в удобное время, отмечают они. При этом 41% опрошенных пока не готовы полностью отказаться от профессионального ухода и чередуют визиты к косметологу с домашними сеансами. Чаще подобный выбор встречается в возрастной группе 30-45 лет. При этом каждая четвертая из этой категории призналась, что стала реже ходить в салоны - не раз в месяц, как прежде, а раз в 2-3 месяца, компенсируя это регулярным использованием гаджетов и профессиональных средств.

Только 27% опрошенных женщин остаются верны классическим салонным процедурам. Среди них преобладают жительницы крупных городов старше 45 лет, предпочитающие живое общение и доверие к специалисту. Однако даже в этой группе отмечается интерес к технологиям: 18% все же приобрели хотя бы одно устройство для поддержания эффекта между визитами.

Кроме экономии, среди аргументов в пользу гаджетов - конфиденциальность, отсутствие необходимости записываться заранее и возможность создать свой ритуал ухода в домашних условиях. Салоны красоты больше не воспринимаются как единственная точка доступа к качественному уходу: теперь это - один из возможных, но необязательных вариантов.

В опросе приняли участие 3 тыс. жительниц РФ в возрасте от 18 до 65 лет.