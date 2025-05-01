«Оземпик убивает молча». В Сети осудили фото похудевшей Кардашьян в бикини

Хлои Кардашьян отдыхает на солнечных Гавайях, откуда передаёт привет своим подписчикам. 40-летняя звезда реалити поделилась семейными кадрами со своими наследниками — 7-летней дочерью Тру и 2-летним сыном Татумом. Фото собрали немало позитивных комментариев.

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«Ты выглядишь такой сильной», «Просто в потрясающей форме», «Самая красивая семья», — восхищаются подписчики.

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Тем не менее, хейтеров среди фолловеров звезды оказалось гораздо больше: каждый второй комментарий был посвящён критике её фигуры в бикини.