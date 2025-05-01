«Оземпик убивает молча». В Сети осудили фото похудевшей Кардашьян в бикини

Пользователи Сети жёстко раскритиковали фигуру резко похудевшей Хлои Кардашьян на новых фото в бикини
Хлои Кардашьян отдыхает на солнечных Гавайях, откуда передаёт привет своим подписчикам. 40-летняя звезда реалити поделилась семейными кадрами со своими наследниками — 7-летней дочерью Тру и 2-летним сыном Татумом. Фото собрали немало позитивных комментариев.
«Ты выглядишь такой сильной», «Просто в потрясающей форме», «Самая красивая семья», — восхищаются подписчики.
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Тем не менее, хейтеров среди фолловеров звезды оказалось гораздо больше: каждый второй комментарий был посвящён критике её фигуры в бикини.
«Мне Хлои нравилась больше, когда она была в теле», «Что-то непонятное происходит с её прессом», «Уже пора расслабиться с Оземпиком», «Добавьте немного мяса к этим костям», «Только голова остаётся того же размера», «Она уже не выглядит здоровой», «Оземпик убивает молча», — обсуждают подписчики.