Стилист дал советы по выбору солнечных очков

Стилист Камилла Шигабутдинова рассказала, какие очки стоит купить к предстоящему лету. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на «Первый женский».

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Летом 2025 года будут актуальны овальные очки в стиле 1990-х годов и модели с формой «кошачий глаз».

Лучше всего выбрать очки с тонкой оправой, они не перегрузят лицо и будут легко сочетаться с любым стилем одежды. Стилист рекомендует выбрать очки с блестящей оправой, лучше золотого цвета. Не теряют актуальности и модели в тёмно-красных и вишнёвых тонах.

Также стоит присмотреться к очкам прямоугольной формы и очкам с цепочкой. Они станут акцентом образа.