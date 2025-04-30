Как избежать встречи с неграмотным хирургом

Выбор пластического хирурга является одной из самых важных задач для пациентов, решившихся на изменения в своей внешности. Результат операции во многом зависит от знаний и профессионализма специалиста. К сожалению, в последние годы увеличилось количество мошенников в этой сфере, которые публикуют в своих портфолио не свои работы или подложные фотографии.

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В комментарии для RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян рассказал, как избежать встречи с недобросовестным пластическим хирургом.

«К сожалению, рынок эстетической хирургии перенасыщен недобросовестными специалистами», — отмечает профессор.

Он подчеркивает, что распознать преувеличенный опыт хирурга до операции очень важно. Проверка потенциального хирурга должна быть всесторонней и тщательной. Не стоит полагаться только на красивые обещания и впечатляющие фотографии в портфолио.

Во-первых, обратите внимание на образование и сертификаты хирурга. Информация об этом должна быть легко доступна на сайте клиники и в его личном профиле. Проверьте наличие диплома о медицинском образовании, специализации по пластической хирургии, а также сертификаты о прохождении профильных курсов и стажировок. Не стесняйтесь запросить копии документов.

«Если у меня просят доказательства моего опыта, я всегда рад предоставить их», — говорит Тигран Алексанян.

Также поищите информацию о хирурге на сайтах медицинских реестров вашей страны. Это позволит удостовериться в законности деятельности хирурга и наличии необходимых лицензий.

Во-вторых, критически оцените портфолио. Обратите внимание на качество фотографий – размытые, некачественные изображения, отсутствие даты операции или имен пациентов – это тревожные признаки. И наоборот – слишком идеальные фотографии также должны насторожить.

Попробуйте найти в сети информацию о пациентах, чьи фотографии представлены в портфолио. Возможно, они не соглашались на публикацию своих изображений, а это говорит о неэтичности хирурга. Сравните стиль операций, представленных в портфолио. Устоявшийся индивидуальный стиль есть у каждого опытного хирурга.

В-третьих, обратите внимание на отзывы. Однако и здесь нужно быть осторожными. Не все отзывы настоящие. Ищите отклики на разных платформах, включая независимые медицинские форумы и социальные сети.

«Положительные отзывы должны быть конкретными, а не общими восторженными высказываниями», — комментирует Алексанян.

Обращайте внимание не только на положительные, но и на отрицательные отзывы. Попытайтесь проанализировать их объективность.

В-четвертых, не стесняйтесь задавать вопросы на личной консультации с хирургом. Детально обсудите с врачом ваши цели и ожидания от операции. Обратите внимание на его манеру общения и готовность ответить на ваши вопросы.

Если врач уклоняется от ответа или даёт неубедительные объяснения, это должно вызвать у вас подозрение. Хороший хирург объяснит вам все детали операции доступным языком, обсудит возможные риски и осложнения, а также предложит несколько вариантов решения вашей проблемы.

В-пятых, обратитесь за вторым мнением. Не стоит ограничиваться одним хирургом. Посетите несколько клиник и проконсультируйтесь с разными специалистами.

«Каждый пациент должен чувствовать себя комфортно в выборе хирурга и быть уверенным в своем решении»— заключает Тигран Алексанян.

Сравните их подходы, рекомендации и цены. Это поможет вам сделать более обдуманный выбор и избежать ошибок.

Выбирая пластического хирурга, помните, что ваше здоровье и внешний вид – это главный приоритет, и стоит тщательно подойти к этому важному шагу.