Блейк Лайвли прогулялась с «кусочком пиццы» за $5700

Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике с сумкой в виде куска пиццы стоимостью почти $6 тысяч. Об этом сообщает издание Page Six.

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Блейк Лайвли заметили 29 апреля в Нью-Йорке. Актриса была сфотографирована с клатчем в виде куска пиццы «Пепперони» от бренда Judith Leiber, которая украшена стразами. Стоимость изделия составляет $5700 (465 698 рублей. — прим. ред.). Артистка также надела черный жилет, широкие брюки, блестящие туфли на каблуках, кольца, множество браслетов и серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

27 апреля Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс появились на специальном показе фильма «Еще одна простая просьба», который прошел в Нью-Йорке. Спустя несколько часов в соцсетях начали обсуждать неопрятный внешний вид актрисы. Поклонники заметили, что под подмышками артистки были белые пятна пота.

«Как это развидеть?», «Это отвратительно. Обычно Блейк выглядит безупречно», «Неудачный образ», — написали интернет-пользователи.

До этого Блейк Лайвли снялась в черном кожаном макси-платье с глубоким декольте, украшенном бахромой. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер.