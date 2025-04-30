Как создается адаптивная одежда

В России растет спрос на инклюзивную или, как ее еще называют, адаптивную одежду. Протезы, передвижение на коляске - не повод отказаться от яркой и красивой жизни и, соответственно, от яркой и красивой одежды, совмещающей удобство и эстетику. В стране появились благотворительные организации, готовые сосредоточиться на этой потребности людей с особенностями здоровья. Возможно, с гардеробом поможет и государство - обсуждается вопрос включения адаптивной одежды в реестр технических средств реабилитации, которыми обеспечивают нуждающихся.

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О том, какой должна быть инклюзивная одежда и как она рождается, "РГ" рассказала известный новосибирский дизайнер, президент Межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности "Мода. Технологии. Ритейл" Алена Русакова. Она стала единственным модельером из Новосибирска, в этом году подавшим заявку на конкурс адаптивной моды "На крыльях". С ней в команде: производственная компания под руководством Анны Аксененко и благотворительный фонд "Подари свет". Итоги конкурса "На крыльях", который проводит фонд "Защитники Отечества", подведут на Петербургском международном экономическом форуме, где финалисты представят свои коллекции.

Алена, у вас есть опыт создания адаптивной одежды. Расскажите, в чем специфика этой работы?

Алена Русакова: Инклюзивный дизайн в широком смысле предполагает создание оптимальных решений, которые могут использовать как здоровые люди, так и люди с особенностями. Как пример - сенсорная мыльница, которой одинаково удобно пользоваться и тем, кто может нажать кнопку или взять мыло в руки, и тем, кто этого не может. То есть первое, что важно для адаптивной одежды - это функционал, она должна позволять делать то, что нужно, с максимальным удобством. Я около 25 лет занималась созданием фирменной униформы - это работа под конкретный запрос, дизайнеру нужно знать, что делают люди в его одежде в течение восьми или даже 12 часов, и обеспечить им максимальный комфорт в это время. Тут масса моментов: чтобы одежда не пачкалась, чтобы в ней не было жарко или холодно, чтобы было легко совершать движения во время выполнения рабочих операций, и так далее. Одежда для инвалидов - это то же самое, это работа под пользовательский сценарий. Мы изучаем потребности, опрашиваем людей - как они живут, как двигаются, чем занимаются, выясняем, где у них основные проблемы, - и создаем функцию. Я работаю с инновациями в легкой промышленности, поэтому на функцию накладываются технологии. А уже потом к функции, к технологии добавляется эстетика. Сначала - удобно, потом - красиво.

А можно пример?

Алена Русакова: Представьте, что вы сидя выехали под дождь. И не можете держать зонт, потому что у вас заняты обе руки - вам нужно двигать колеса коляски. И вы намокаете полностью. Плюс намокает место, на котором вы сидите. То есть вы сидите в луже. Так себе история, правда? И мы делали защиту для человека, который ездит в коляске. Я по образованию модельер-конструктор, это по сути инженерная профессия, и я просчитывала даже направление воздушных потоков - куда будет стекать вода, в каком направлении (важно не добавить человеку парусности, чтобы он не "загребал" воду на себя). Просчитываются и свойства ткани - как она будет держать воду, даже когда есть дополнительное давление на поверхность. Я, кстати, сама занимаюсь мототуризмом, и у меня есть одежда для мотожизни - тут такой же алгоритм. Для ее создания ткань испытываем на сопротивление - наждачками, болгарками, ножами рвем. И на комфорт - как она воспринимается телом. Так же и для человека на коляске - все параметры конструкции и материалов анализируем и ищем оптимальный вариант системы, которая защищает от непогоды едущего в коляске человека, при этом активно работающего руками - любой инвалид вам скажет, что он максимально использует все возможные виды физической нагрузки, большинство из них работают руками, а не нажимают кнопки на джойстике, управляя коляской. Движение это жизнь! При создании адаптивной одежды учитываются все возможности и человека, и тех, кто за ним ухаживает. Если он малоподвижный, мы оптимизируем систему. Это всегда адаптация под конкретную историю, отсюда и название - адаптивная одежда. Работали с девушкой, она была полностью неподвижна, ее обслуживали волонтеры, и мы с ними вели переписку, запрашивали видео, фото. Смотрели, как коляска выглядит, какое положение тела, какие есть особенности. Для этой девушки разработали систему антискольжения при посадке в кресло и систему простого одевания - вокруг человека собирается вся система одежды. Не одеваем, а собираем вокруг, что очень облегчает уход. И она захотела, чтобы это было красиво, чтобы этот комплект был розовый! Я носилась по магазинам, искала плотную ткань, нашла кусок очень плотной плащевки классного цвета яркой фуксии, и часть мы собрали из этой плащевки - те места, которые наиболее подвержены нагрузкам. Другую часть мы собирали из комфортных трикотажей, продумали систему крепления. Сначала мы все разрабатываем в макете, тестируем, смотрим, насколько удобно, и только потом отшиваем в материале. И в результате у нас система получилась в розовом цвете с интересным подкладом и кошечками. И девочка была ужасно довольна, потому что она ведь девочка, ей хочется красиво.

Кажется, индивидуальные истории - это всегда очень дорого?

Алена Русакова: Тот заказ оплатили ребята-волонтеры, и сумма не покрыла всех затрат. Поэтому мы и поставили этот проект на паузу какое-то время назад. Очень важно и интересно, но нет возможности работать в убыток. Сейчас мы его возрождаем, потому что появился благотворительный фонд, который готов привлекать финансирование. Есть изделия, которые можно поставить на поток, тем самым снизив их себестоимость.

А как вы считаете, бойцам СВО, вернувшимся с фронта, нужна мода?

Алена Русакова: Конечно, именно этим и объясняется всплеск интереса к этой теме. Совершенно ясно, что это мужчины, которые хотят выглядеть как мужчины. Представьте себе человека в обычном пиджаке на коляске. У него на животе соберется пузырь, и это будет неудобно и некрасиво. Есть запрос, мы разговаривали с одним из ветеранов об этом. Мы готовы адаптировать деловой костюм под такую ситуацию - пусть он будет не совсем классический, но это будет удобный деловой костюм. В общем, если есть задача спроектировать что-то нестандартное под запрос - я могу ее решить. Вы говорите, нужна ли военным мода? Странный вопрос. Дизайнеры дают людям возможность выглядеть так, как они хотят. Человек стремится рассказать миру о себе - и он делает это в том числе через одежду. Ну и, конечно, при этом он хочет, чтобы ему было удобно, максимально удобно - это, наверное, и есть моя философия. Я сама не люблю, когда мне неудобно, и одежду разрабатываю в этом ключе. Однажды мы присутствовали на мероприятии с участием курсантов, я презентовала там куртку, которую я сделала для езды на мотоцикле в городском режиме, мой муж в ней ездит на работу и на деловые встречи и выглядит очень уместно. Курсанты попросили примерить, говорят: "Какая она классная, как бы мы хотели, чтобы у нас была такая форма!" Я говорю, ребятушки, ну я бы с удовольствием… "А десять тысяч хватит, чтобы такую заказать?" - спрашивает один из них. Не хватит, увы. Но это пример, что мода, в том числе технологичные решения, нужна везде - и в армии в том числе.

Почему вы решили участвовать в конкурсе "На крыльях"?

Алена Русакова: Когда этот конкурс объявили, мне написали все друзья и сказали: тебе надо обязательно заходить. В моей коллекции есть образцы и мужской, и женской одежды. Больше женской - не потому что я не люблю мальчиков, а потому что девочки охотнее рассказывают о своих запросах, сложностях, задачах, дают объемную информацию, с которой потом легче работать. Мальчики больше из серии: вы покажите, а мы скажем, да или нет. А чтобы что-то показать, нужно же сначала понять, что разрабатывать! Поэтому мы сначала разрабатываем женские линейки, а потом уже адаптируем их под мужские.

А нарядные платья есть?