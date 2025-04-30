Ксения Собчак поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в откровенном виде снялась во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя знаменитость предстала перед камерой без бюстгальтера в прозрачном белом костюме. Данный наряд включал в себя топ с завязками на спине и объемным цветочным декором на груди и юбку с оборкой.

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Также ведущая надела трусы с завышенной талией, широкополую плетеную шляпу и солнцезащитные очки. Кроме того, она нанесла на губы красную помаду и дополнила образ массивными браслетами и серьгами в виде крабов.

В марте Ксения Собчак в «платье кентавра» вышла на подиум на Неделе моды в Москве.