Пластический хирург объяснил нездоровую худобу Киркорова

Внешность исполнителя Филиппа Киркорова сильно изменилась. У него появились впалые щеки, он похудел и приобрел болезненный вид. При этом нижняя часть лица у него истончилась, а средняя треть сохранила объемы. С чем связаны такие перемены во внешности исполнителя, рассказал пластический хирург Вячеслав Васильев.

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— Мы видим, что певец скинул лишние килограммы, лицо осунулось. Но вот последствия пластики и применение филлеров стали еще более очевидными. Худоба сильно выделила филлеры, которые врачи внедрили певцу в область щек. На фоне впалых областей на лице это дало обратный эффект — певец будто постарел, — сказал эксперт.

Хирург напомнил, что, помимо филлеров и ботокса, внешность Киркорова пережила несколько врачебных вмешательств. Например, липосакцию, блефаропластику, круговую подтяжку лица и иных частей тела, сообщает Regions.

Киркоров не так давно шокировал всех внешним видом. Он сделал липоскульптуру лица и тела. Кроме того, Киркоров прибегал к операции по подтяжке век, подбородка и избавился от морщин на лбу. Только на изменение лица у Киркорова ушло более 700 тысяч рублей. Подтянутая фигура же обошлась куда дороже — около двух миллионов рублей, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Игорь Короткий.

До этого пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о накачанных руках певца. По его словам, Киркоров сделал их с помощью пластической операции.