Составлен рейтинг востребованных товаров и брендов первого квартала 2025

Lyst, ведущая платформа модной аналитики, опубликовала свой рейтинг самых популярных брендов и товаров, отражающий вкусы и предпочтения миллионов покупателей по всему миру. Вот ключевые тренды, которые определили моду в начале 2025 года.

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Loewe вновь занял первое место в рейтинге Lyst, сместив Miu Miu, которая доминировала в 2024 году. Этот триумф связан с уходом креативного директора Джонатана Андерсона, чья последняя коллекция вызвала ажиотаж: поисковые запросы бренда выросли на 38%. Андерсон, переходящий в Dior Men, оставил яркий след в истории Loewe, и поклонники стремятся заполучить его финальные работы. Аналитики Lyst задаются вопросом: станет ли это началом эры #OldLoewe, когда коллекции Андерсона превратятся в культовые реликвии?

Chloé

Впервые за историю Lyst Chloé ворвался в десятку самых популярных брендов, поднявшись на девять позиций. Возвращение Чемены Камали в качестве креативной директорки вдохнуло новую жизнь в бренд, оживив эстетику бохо-шика. Мини-платье с оборками, занявшее 10-е место среди самых востребованных товаров, стало символом переосмысления фирменных кодов Chloé.

COS

Неожиданным героем рейтинга стал COS, который впервые вошёл в топ-10, поднявшись на 11 позиций. Спрос на бренд вырос на 44%, во многом благодаря вирусным товарам, например, брюкам-бочонкам, занявшим шестое место в списке популярных продуктов. Апрельский показ COS, по размаху сопоставимый с шоу люксовых домов, укрепил его репутацию как лидера доступной моды с премиальным подходом. Это первый случай, когда масс-маркет бренд пробился в элиту Lyst, что говорит о смещении потребительских предпочтений в сторону доступной, но стильной одежды.

Влияние поп-культуры

Поп-культура продолжает формировать модные тренды, и Кендрик Ламар стал одним из главных её героев в этом квартале. Его появление в расклешённых джинсах Celine на Суперкубке вызвало взрывной рост интереса к силуэту: поисковые запросы на «расклешённые джинсы» выросли на 412%, а модель Marco от Celine стала самым популярным товаром квартала, моментально распродавшись онлайн. Вскоре после этого Ламар был объявлен амбассадором Chanel, закрепив своё влияние на моду.

Архивные силуэты и новые категории

Возрождение архивных дизайнов стало ключевой темой квартала. Кроссовки Taekwondo от Адидас заняли второе место в списке товаров. Puma, в свою очередь, представила Speedcat Ballet — гибрид кроссовок и балеток, который идеально вписался в тренд на сдержанные силуэты. Поисковые запросы на «балетные кроссовки» выросли на 1300%, что свидетельствует о появлении новой категории обуви.

За пределами спортивной моды выделяются ботинки Michael от Paraboot. Этот дизайн, созданный 80 лет назад, переживает ренессанс: поисковые запросы выросли на 226% за год. Их рифлёная подошва и классический кожаный верх идеально вписываются в современный спрос на вневременные вещи с историей.

Новички и быстрорастущие бренды

Швейцарский бренд On дебютировал в рейтинге Lyst, превратившись из нишевого производителя кроссовок в игрока модной индустрии. Поддержка знаменитостей, таких как Зендая и FKA Twigs, и коллаборации с Loewe и Post Archive Faction увеличили поисковые запросы на 50%.

Среди быстрорастущих брендов выделяются:

Duran Lantink. Голландский дизайнер, недавно назначенный креативным директором Jean Paul Gaultier, покоряет индустрию своими скульптурными силуэтами. Его утеплённые шорты стали хитом, а спрос вырос на 69%. Среди поклонников — Doja Cat и Виктория Бекхэм.

Голландский дизайнер, недавно назначенный креативным директором Jean Paul Gaultier, покоряет индустрию своими скульптурными силуэтами. Его утеплённые шорты стали хитом, а спрос вырос на 69%. Среди поклонников — Doja Cat и Виктория Бекхэм. Dries Van Noten. Новая эра под руководством Джулиана Клаузнера началась с восторженных отзывов. Замшевые кроссовки бренда набирают популярность, а спрос вырос на 11%.

Новая эра под руководством Джулиана Клаузнера началась с восторженных отзывов. Замшевые кроссовки бренда набирают популярность, а спрос вырос на 11%. Levi’s. Легендарный denim-бренд укрепил позиции благодаря коллаборации с Бейонсе, исследующей архивные стили. Мешковатые джинсы Cinch стали хитом, а спрос вырос на 35%.

Динамика люксового сегмента

В люксовом сегменте наблюдается движение: Versace и Balenciaga поднялись на одну позицию, тогда как Bottega Veneta, Gucci и Valentino потеряли свои места. Miu Miu, несмотря на потерю лидерства, остаётся в топ-3, а её замшевая сумка-портфель заняла пятое место среди товаров. Saint Laurent удерживает третью позицию, а Coach поднялся на четвёртое место, демонстрируя успех в привлечении поколения Z.

Интересно, что даже люксовые бренды с высокими ценами остаются в игре: The Row (восьмое место) и Alaïa (десятое место) подтверждают, что качественный дизайн и культурная релевантность важнее ценового барьера.