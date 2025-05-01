Ида Галич снялась в комбинезоне

Беременная Ида Галич в черном комбинезоне показала фигуру после зарядки. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

«Сегодня у нас неспешное утро, поэтому была и йога, и лимфодренажная зарядочка. <...> Хочется замедлиться немного и подышать. С последним, кстати, начались небольшие проблемки. Одышка теперь моя лучшая подружка. Бести. Мы вместе по лестнице поднимаемся, из душа выходим и даже в кровати переворачиваемся», — написала Галич.

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Ида Галич начала свою карьеру в КВН. В 2016 году она приняла участие в юмористическом шоу Comedy Баттл. А в 2018-м стала одной из соведущих в передаче «Орел и решка. Россия».

Слухи о том, что Ида Галич беременна во второй раз, появились 27 января. Телеведущая опубликовала видео, где позировала в черном «голом» макси-платье. В ролике знаменитость положила руку на живот. 29 января блогерша подтвердила информацию о том, что ждет ребенка. Знаменитость также воспитывает пятилетнего сына Леона, которого родила в феврале 2020-го.