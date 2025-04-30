54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в бикини на Мальдивах

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась откровенными кадрами с отдыха на Мальдивах. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость снялась на пляже в бикини трендового желтого цвета и ярко-красной шляпе. Кроме того, манекенщица сфотографировалась на яхте с другом, саудовским кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки. Кэмпбелл позировала с распущенными волосами в солнцезащитных очках со стразами. Образ модели дополнила золотая цепочка.

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В марте Наоми Кэмпбелл пришла на ужин Acqua Fiuggi & Vogue Italia в Милане в откровенном наряде, который состоял из корсета и прозрачной юбки.