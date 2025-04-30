Топ бесполезных бьюти-привычек, которые работают только в молодости

К сожалению, женский организм начинает увядать значительно раньше, чем хотелось бы. И процесс этот необратим. Как бы ни пытались мы его замедлить и повернуть время вспять, моложе, чем сегодня, не быть уже никому. Особенно явно первые изменения становятся заметны после 35 лет. Это тот самый «пограничный» возраст, когда нужно в корне пересмотреть свой подход к уходу и пустить в ход более тяжелую «артиллерию». А многие бьюти-привычки, которые помогали поддерживать тонус и упругость кожи в молодости, придется оставить в прошлом. Ну или не возлагать на них прежних надежд.

Косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit перечислила самые бесполезные процедуры, которые многие упрямо продолжают делать по инерции, хотя эффекта от них уже нет.

«До 35 лет, к счастью, у нас достаточно хорошо функционирует наш организм, деление клеток, стимуляция фибробластов и так далее. Плюс многие могут похвастаться хорошей генетикой. Но после 35, а у кого-то и чуть раньше начинают происходить возрастные изменения», — поясняет эксперт.

И как же мы боремся с надвигающейся старостью? Верно, продолжаем прикладывать ледяные кубики, массажируем лицо, втираем кремы и сыворотки с эффектом увлажнения.

Яна Анточи считает, что ряд процедур по домашнему уходу в зрелом возрасте уже не имеет той результативности, как, скажем, в 20—25 лет. Вот самые бесполезные из них, которые даже в комплексе уже не дадут особого видимого эффекта. Только время зря потратите.

Массаж лица

В домашних условиях или в салонном профи-варианте массаж доставляет массу приятных ощущений. Кожа смотрится обновленной и свежей. Но это работает только у юных девушек. После 35 чрезмерное растирание лица пальцами или массажерами может спровоцировать еще большее растяжение кожи, которая и без того теряет влагу и становится все менее упругой день ото дня.

Протирание льдом

С возрастом у многих женщин начинают проявляться признаки купероза, розацеи. Мелкие сосуды могут начать просвечивать сквозь тонкую кожу лица. В этих случаях ледяные ванночки скажутся только негативно и усугубят ситуацию. Остальным лед при утренних умываниях использовать можно, но лучше не ждать супер-эффекта. Максимум, что может сотворить ледышка — это помочь вам проснуться и стимулировать кровообращение в области лица.

Баня, сауна

Омолодиться горячим паром, конечно, можно. Но вау-результата вам после 35—40 лет уже не видать. Это только в народных сказках стареющая ведьма могла сходить в баньку и явиться оттуда румяной молодкой без единой морщины. В реальной жизни так не получится. Если привыкли ходить в сауны, то не отказывайте себе в удовольствии. Но и не воспринимайте процедуру как спасительную для зрелой кожи.

Косметолог подчеркивает, что все перечисленные бьюти-привычки можно оставить и в 35, и в 50 лет. Но к ним в довесок необходимы более серьезные процедуры. Грамотный специалист оценит состояние кожи, учтет противопоказания по здоровью и назначит курс эффективных манипуляций для питания, упругости и очищения.