Звезда «Уэнсдэй» попозировала в куртке на голое тело для журнала

Американская актриса Дженна Ортега приняла участие в откровенной съемке для журнала V Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя звезда популярного телесериала «Уэнсдэй» поделилась черно-белым фото, на котором предстала в широких брюках с высокой посадкой, лакированных сапогах с прозрачными каблуками и кожаной куртке. При этом на размещенном кадре видно, что она расстегнула последнее изделие и показала на камеру полуобнаженную грудь.

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Кроме того, знаменитость выложила снимок, на котором предстала в футболке с портретом австралийской актрисы Николь Кидман, толстовке и мини-шортах.

Ранее сообщалось, что Дженна Ортега снялась в пуховике на голое тело для издания The Cut.