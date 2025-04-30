Как правильно подготовить волосы к отпуску

Долгожданные море, солнце и ветер, которые с некоторыми из нас случатся уже совсем скоро — это не только свобода, вдохновение и обновление, но и серьезное испытание для волос. Летом они сталкиваются с агрессивными факторами: ультрафиолет, соленая вода, сухой воздух, перемены климата. Результат — сухость, ломкость, вымывание цвета и тусклый вид уже после первой недели отдыха.

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Чтобы отпуск стал праздником не только для души, но и для волос, важно подготовиться заранее. Стилист Евгения Куклина поделилась с нами рекомендациями, как сохранить гладкость, сияние и здоровье волос в отпуске.

Глубокое питание заранее — как «запас прочности» для волос

Перед поездкой волосы нуждаются в интенсивном уходе. Идеально, если за две-три недели до отпуска вы введете в домашний ритуал питательные маски и масла.

«Стоит использовать маски с кератином, маслом ши, авокадо, аргановым маслом, несмываемые средства с пантенолом, протеинами шелка, церамидами. Хорошо напитанные, укрепленные волосы куда легче переносят сухой климат и агрессивную среду. Это как „страховка“ — запас увлажненности и защиты, который пригодится под жарким солнцем», — утверждает эксперт.

Летний ритуал с маслами — но не «на глаз», а по технике

Многие наносят масло на сухие кончики — и разочаровываются: волосы жирные, эффекта нет. На деле все зависит от состава и способа нанесения. Рекомендации: используйте 1–2 капли масла на слегка влажные волосы, равномерно распределяя от середины длины, выбирайте легкие формулы — например, аргановое или масло жожоба, чтобы не перегружать волосы в жару. Это очень важно, поскольку масло не только питает, но и создает барьер, который помогает удержать влагу внутри волоса.

Защита от солнца — не только для кожи

Ультрафиолет разрушает кератин, вымывает пигмент и сушит волосы не хуже соленой воды. А особенно страдают окрашенные и осветленные пряди — они теряют блеск и становятся ломкими. Помогут спреи с УФ-фильтрами (ищите на упаковке UVA/UVB protection), головные уборы из плотной натуральной ткани (шляпы, панамы, тюрбаны), минимизация тепловой укладки в отпуске — никакого утюжка, только естественное высыхание.

«Солнцезащитные средства для волос — это не маркетинг, а реальная защита. Особенно, если предстоит отдых у моря или в горах», — подчеркивает стилист.

Мытье без пересушивания — мягкие шампуни и очищающие кондиционеры

Морская соль, песок, пот — все это требует частого мытья. Но оно может вымывать защитный липидный слой и пересушивать кожу головы. Выбирайте мягкие шампуни без сульфатов, с растительными ПАВ (на упаковке обозначаются как coco-glucoside, decyl glucoside).

Используйте co-washing (очищающие кондиционеры) 2–3 раза в неделю, чередуя с шампунем. И не трите волосы полотенцем — промакивайте мягко, без трения. Важно помнить: ваши локоны нуждаются не только в чистоте, но и в мягкости ухода. Это время, когда меньше — значит лучше.

Уход после моря — «перезагрузка» волос после отпуска

Вернувшись с отдыха, волосы часто выглядят уставшими: тускнеют, электризуются, становятся непослушными. Не стоит паниковать — просто пришло время «реабилитации». Хорошо пройти курс восстановления: сделать маски с аминокислотами, использовать ламеллярные средства и сыворотки с протеинами, выполнить подравнивание кончиков у мастера — это принесет минимум стресса и максимум пользы.