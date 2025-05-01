Софья Эрнст вышла на прогулку в платье с глубоким декольте

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста вышла на прогулку в платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Софья Эрнст частично обнажила грудь в горчичном платье с глубоким декольте. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа. В образе она отправилась на прогулку в Марракеше. Уже несколько дней она путешествует по Марокко и устраивает съемки в вечерних нарядах.

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Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше ее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 31 год, она живет в Нью-Йорке, где занимается живописью и фотографией.