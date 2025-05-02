Флорист перечислила тренды свадебных букетов на 2025 год

С приближением свадебного сезона 2025 года невесты все чаще задумываются о выборе букета для самого важного дня. Александра Аршакуни, известный декоратор-флорист, рассказывает о модных тенденциях этого года.

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По её мнению, в 2025 году будут популярны два основных направления: естественность и технологичность.

«Свадебные букеты в этом сезоне будут отражать две ключевые тенденции. Первая — акцент на естественности и натуральности. Такие букеты отличаются воздухом, асимметрией и вертикальными линиями, создавая эффект природной гармонии», — делится флорист в беседе с Тульской службой новостей.

Второй тренд — это сложные технологические решения, когда цветы становятся стильными аксессуарами. В таких букетах цветы играют второстепенную роль.

«Живые цветы — лучший выбор для свадебного букета. Искусственные цветы имеют совсем другое назначение. Для невесты рекомендую обратить внимание на каллы, пионы, маттиолу, астранцию и георгины», — советует эксперт.

Композиция букета также важна. Для создания динамики флорист рекомендует использовать ниспадающие элементы.

«Амарант и другие низкорослые растения отлично подойдут для композиций», — добавляет она.

По словам флориста, свадебный букет не должен быть громоздким. Миниатюрность также актуальна в этом сезоне.