Яркие цвета: как не испортить свой образ в весенне-летнем гардеробе

Весна уже уверенно вступила в свою тёплую фазу (да, подождите ещё немного и станет совсем тепло) и в одежде хочется ярких насыщенных оттенков. Как уверяет стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова, женщины очень любят яркий, насыщенный, тёплый оттенок травы, поэтому зелёный цвет есть в каждом гардеробе. Почему с ним надо быть аккуратнее и всем ли подходит этот цвет, эксперт рассказала в новом выпуске проекта "Короче, Омск".

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От ярких зелёных цветов в одежде, в портретной зоне стоит отказаться если ваша кожа склонна к покраснению. Иначе вместо яркого образа, вы рискуете получить совершенно обратный эффект.

Дело в том, что красный и зелёный - это классический сюжет. Когда они находятся вместе, то начинают усиливать действия друг друга. Именно поэтому свежий загар, который еще не стал золотисто-коричневым, а скорее красноватый, или если у вас преобладают куперозные явления, то здесь от ярких зелёных цветов в зоне лица точно стоит отказаться, - пояснила Виктория Клочкова.

О том, с какими ещё цветами в одежде стоит быть предельно осторожными, чтобы оставаться всегда красивой, Виктория Клочкова подробно рассказала в видеосюжете. Но также подчеркнула, что совсем отказываться от них не надо, нужно только научиться правильно распределять их в своём образе.