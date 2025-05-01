Лайфхаки от арт-визажиста по созданию впечатляющего образа

Сделать классический макияж себе, подруге или дочери сумеет практически каждая женщина. А как насчет чего-то более изысканного и оригинального? Арт-макияж только с виду кажется сверхсложным в плане технического исполнения. На самом деле, справиться с таким необычным вариантом сумеет даже новичок. Достаточно усвоить основные принципы нанесения декоративной косметики. Член Евразийского Художественного союз, визажист Юлия Пикалова в беседе с WomanHit поделилась основными принципами создания «произведения искусства» на женском лице.

«Если вы видели необычные макияжи или вы любите отмечать Хэллоуин, ходить на тематические вечеринки, то там тоже нужны сверхнавыки. Чтобы получать нестандартные текстуры, цвета, фактуры и виды, важно использовать разные методы, и ими я хочу с вами поделиться», — говорит эксперт.

Помада

Если вы купили неудачный, не подходящий вам по цветотипу оттенок помады — не беда. Не спешите выбрасывать. Ее можно использовать как базу, покрывая сверху другими слоями.

«Это может быть контурный карандаш, блеск и все продукты другого оттенка. Также, я лично использую неудавшиеся помады как румяна и тени, всегда сверху фиксируем сухой текстурой. И мое любимое — берем „странную“ помаду, а сверху хайлайтер, и получается очень необычный оттенок», — советует визажист.

Стрелки

Сегодня будем говорить не об обычных тонких черных стрелках, визуально увеличивающих глаза и делающих их выразительнее. Учимся рисковать нестандартные стрелки, которые позволят акцентировать все внимание на верхней части вашего лица.

«Попробуйте „рыбий хвост“. Это две стрелки — одна линия идет почти горизонтально, а вторая тянется к кончику брови. Еще очень эффектно смотрится двойная, когда вы нарисовали свою стрелку, а на нее чуть сверху рисуете другим цветом вторую линию. Смотрится стильно и необычно», — советует мастер.

Для тех, кому лень вырисовывать стрелки вручную, подойдут специальные наклейки с имитацией рисунка. Кроме того, можно поэкспериментировать не с карандашом, а с тенями. Стрелки получатся намного мягче.

Весь мейк-ап одним карандашом

Да-да, в арт-визаже и такой эксперимент позволителен. И даже приветствуется. К примеру, красным карандашом для губ можно рисовать и стрелки, и подчеркивать изгибы бровей, а синими вполне допустимо накрасить губы, смешав с другими оттенками.

«Не стоит недооценивать и силу черного карандаша, двумя цветами можно нарисовать весь макияж, и черный тут главный. Черным вы затемняете все оттенки губных помад, попробуйте в уголки добавить черного, совсем немного, и ваши губы будут подчеркнутыми. Черный карандаш можно растушевать в тени для смоки или в серую стрелку. Подвести внутри уголка глаза, это увеличит его и подчеркивает форму. Также хорошо работает коричневый на всем лице», — продолжает визажист.

Блестки

Хотите сиять эффектно? Легко! Блестки решают все и скроют все недостатки в макияже. Одно условие: на глаза их можно наносить только на неподвижную часть. Лучше фиксировать специальным клеем. Наносим блестки прямо на тени. Оттенок серебро подойдет всем без исключения. Можно нанести несколько блесток и на красные губы. Тогда все восхищенные взгляды и комплименты точно будут принадлежать вам.

Цветная тушь

Не стоит бояться покупать «неклассические» оттенки туши. Они смотрятся вовсе не вульгарно при грамотном нанесении, и в арт-макияже точно уместны.

«Тушь сейчас доступна во всех цветах, и, если боитесь яркого варианта, то сперва нанесите черную, а потом цветную. Зеленая, синяя, фиолетовая и красная, — и глаза становятся ярче, с огоньком, это добавляет свежести в образ. И ее также можно наносить на брови, чуть-чуть, если вы не из мира арта», — рекомендует эксперт.