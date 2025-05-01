От минимализма до гламура: лайфхаки от арт-визажиста по созданию впечатляющего образа

WomanHit.ru

Сделать классический макияж себе, подруге или дочери сумеет практически каждая женщина. А как насчет чего-то более изысканного и оригинального? Арт-макияж только с виду кажется сверхсложным в плане технического исполнения. На самом деле, справиться с таким необычным вариантом сумеет даже новичок. Достаточно усвоить основные принципы нанесения декоративной косметики. Член Евразийского Художественного союз, визажист Юлия Пикалова в беседе с WomanHit поделилась основными принципами создания «произведения искусства» на женском лице.

Лайфхаки от арт-визажиста по созданию впечатляющего образа
© globallookpress.com
«Если вы видели необычные макияжи или вы любите отмечать Хэллоуин, ходить на тематические вечеринки, то там тоже нужны сверхнавыки. Чтобы получать нестандартные текстуры, цвета, фактуры и виды, важно использовать разные методы, и ими я хочу с вами поделиться», — говорит эксперт.

Помада

Если вы купили неудачный, не подходящий вам по цветотипу оттенок помады — не беда. Не спешите выбрасывать. Ее можно использовать как базу, покрывая сверху другими слоями.

«Это может быть контурный карандаш, блеск и все продукты другого оттенка. Также, я лично использую неудавшиеся помады как румяна и тени, всегда сверху фиксируем сухой текстурой. И мое любимое — берем „странную“ помаду, а сверху хайлайтер, и получается очень необычный оттенок», — советует визажист.

Стрелки

Сегодня будем говорить не об обычных тонких черных стрелках, визуально увеличивающих глаза и делающих их выразительнее. Учимся рисковать нестандартные стрелки, которые позволят акцентировать все внимание на верхней части вашего лица.

«Попробуйте „рыбий хвост“. Это две стрелки — одна линия идет почти горизонтально, а вторая тянется к кончику брови. Еще очень эффектно смотрится двойная, когда вы нарисовали свою стрелку, а на нее чуть сверху рисуете другим цветом вторую линию. Смотрится стильно и необычно», — советует мастер.

Для тех, кому лень вырисовывать стрелки вручную, подойдут специальные наклейки с имитацией рисунка. Кроме того, можно поэкспериментировать не с карандашом, а с тенями. Стрелки получатся намного мягче.

Весь мейк-ап одним карандашом

Да-да, в арт-визаже и такой эксперимент позволителен. И даже приветствуется. К примеру, красным карандашом для губ можно рисовать и стрелки, и подчеркивать изгибы бровей, а синими вполне допустимо накрасить губы, смешав с другими оттенками.

«Не стоит недооценивать и силу черного карандаша, двумя цветами можно нарисовать весь макияж, и черный тут главный. Черным вы затемняете все оттенки губных помад, попробуйте в уголки добавить черного, совсем немного, и ваши губы будут подчеркнутыми. Черный карандаш можно растушевать в тени для смоки или в серую стрелку. Подвести внутри уголка глаза, это увеличит его и подчеркивает форму. Также хорошо работает коричневый на всем лице», — продолжает визажист.

Блестки

Хотите сиять эффектно? Легко! Блестки решают все и скроют все недостатки в макияже. Одно условие: на глаза их можно наносить только на неподвижную часть. Лучше фиксировать специальным клеем. Наносим блестки прямо на тени. Оттенок серебро подойдет всем без исключения. Можно нанести несколько блесток и на красные губы. Тогда все восхищенные взгляды и комплименты точно будут принадлежать вам.

Цветная тушь

Не стоит бояться покупать «неклассические» оттенки туши. Они смотрятся вовсе не вульгарно при грамотном нанесении, и в арт-макияже точно уместны.

«Тушь сейчас доступна во всех цветах, и, если боитесь яркого варианта, то сперва нанесите черную, а потом цветную. Зеленая, синяя, фиолетовая и красная, — и глаза становятся ярче, с огоньком, это добавляет свежести в образ. И ее также можно наносить на брови, чуть-чуть, если вы не из мира арта», — рекомендует эксперт.
«Если вы еще не нашли свой образ, то вспомните вашу любимую героиню фильма. Если она у вас вызывает приятные эмоции, то повторите макияж на себе», — заключает Юлия Пикалова.
Тренды