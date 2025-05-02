Жена Бибера пришла на вечеринку в платье из ремешков от часов

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер вышла на публику в платье из ремешков от часов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер стала гостьей вечеринки в Майами. Для мероприятия она предпочла серебряное мини-платье, ткань которого была сделана из ремешков от различных часов. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

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Джастин Бибер и Хейли заключили брак в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников.

В конце августа прошлого года Джастин Бибер сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером. Артист опубликовал фото крошечной ступни малыша, а после удалил. Затем он выкладывал и удалял пост еще несколько раз. Позже подруга пары случайно рассказала, что пополнение в семье Джастина и Хейли Бибер произошло 22 августа.

До этого Хейли Бибер сообщила, что у нее обнаружили две кисты яичников.