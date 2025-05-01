Кто стал звездой новой рекламной кампании бренда Jacquemus

Французский модный дом Jacquemus представил новую рекламную кампанию Going Bananas For Jon, лицом которой стал актёр Джон Грайз, прославившийся после роли в сериале «Белый лотос».

Лимитированная коллекция посвящена открытию бутика бренда в Калифорнии и вдохновлена... бананами. Да, это не шутка! На снимках Грайз предстает в непринуждённых образах: на поле для гольфа, рядом с ретро-автомобилем и среди цветочных полей. В кадре — удобные спортивные костюмы, рубашки, брюки, футболки, поло и кардиганы в узнаваемой эстетике Jacquemus.

© Mainstyle

Фотографии для кампании сделал Эндрю Якобс, а за стилизацию отвечал Джеймс Массакрет. Новая коллекция уже доступна в онлайн-магазине бренда и в бутиках Jacquemus по всему миру.