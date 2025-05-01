Стилист призвал носить мятую одежду

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить мятую одежду. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Жатые и мятые ткани сейчас на пике популярности. Значительный плюс таких вещей — их не нужно гладить! Такая текстура придает вещам особое очарование! Очень «nonchalant»!» — написал Рогов.

До этого ведущий «Модного приговора» сообщил, что облегающие комбинезоны-кэтсьюты теперь можно носить в повседневной жизни.

Несколько недель назад Александр Рогов назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда». По словам ведущего «Модного приговора», бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.