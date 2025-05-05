Бренд Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Sneaker News.

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Nike Air Force 1 «Dirty Triple White» появятся в продаже для обычных поклонников в ближайшие дни и будут продаваться по цене $130 (около 10 тысяч рублей). На снимках были показаны грязные белые кроссовки с испачканным язычком, рваными отверстиями и перфорацией на мысках, а также с выпущенными нитями.

В июле Nike пообещала снять с производства свои робокроссовки. С 6 августа 2024 года владельцы этих кроссовок не могут использовать приложения для управления шнуровкой и подсветкой через смартфоны. В качестве альтернативы будет доступен только физический контроль с помощью кнопок на самой обуви. Эти кнопки позволят включить или выключить «умную» систему, проверить уровень зарядки аккумулятора, регулировать шнуровку и сохранить предварительные настройки.