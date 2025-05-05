Бренд Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей

Газета.Ru

Бренд Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Sneaker News.

Nike начал продавать грязные кеды за 10 тысяч рублей
© Газета.Ru

Nike Air Force 1 «Dirty Triple White» появятся в продаже для обычных поклонников в ближайшие дни и будут продаваться по цене $130 (около 10 тысяч рублей). На снимках были показаны грязные белые кроссовки с испачканным язычком, рваными отверстиями и перфорацией на мысках, а также с выпущенными нитями.

В июле Nike пообещала снять с производства свои робокроссовки. С 6 августа 2024 года владельцы этих кроссовок не могут использовать приложения для управления шнуровкой и подсветкой через смартфоны. В качестве альтернативы будет доступен только физический контроль с помощью кнопок на самой обуви. Эти кнопки позволят включить или выключить «умную» систему, проверить уровень зарядки аккумулятора, регулировать шнуровку и сохранить предварительные настройки.

Тренды