Певица Нюша станцевала в платье из сетки

Певица Нюша снялась в платье из сетки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша позировала в прозрачном платье из коричневой сетки без нижнего белья. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж. Поклонники остались в восторге от образа певицы.

«Принцесса джунглей», «Шикарная», «Потрясающая фигура», — написали они.

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7 мая прошлого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

У поп-исполнительницы есть двое детей от бизнесмена Игоря Сивова. Шестилетняя Серафима-Симба и трехлетний Саффрон постоянно живут в Дубае вместе со своим отцом и нянями. А артистка часто прилетает к ним из Москвы. По словам Нюши, она привыкла жить на два города, поэтому не собирается перевозить детей в Россию после развода с Игорем Сивовым. Певица подчеркивала, что не имеет права лишать дочь и сына общения с предпринимателем и не планирует менять их жизненный уклад.