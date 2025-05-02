Каким будет бал Met Gala в 2025 году? Все, что нужно знать о самом ожидаемом звездном событии года

Lenta.ru

В начале мая в Нью-Йорке традиционно пройдет одно из самых ожидаемых событий года — бал Met Gala. Его главная особенность — ежегодно меняющийся дресс-код, которому должны соответствовать наряды всех приглашенных звезд. «Лента.ру» рассказывает об истории Met Gala, раскрывает дату проведения и дресс-код мероприятия в 2025 году.

Каким будет модный бал Met Gala в 2025 году
© Lenta.ru

Что такое Met Gala

Met Gala — это благотворительный бал Института костюма Met Gala. На нем главные мировые дизайнеры доказывают свою авторитетность в индустрии, создавая уникальные наряды для гостей мероприятия.

Met Gala берет начало с 1948 года — сначала мероприятие представляло собой лишь благотворительный ужин, на котором собирали средства для работы Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Тогда основательница Американского модного совета CFDA Элеанор Ламберт решила собрать деньги на развитие недавно созданного учреждения. Входной билет на первый ужин стоил всего 50 долларов: в его стоимость входила аренда наряда из фонда музея — традиция создавать наряды специально для бала появилась позже.

Десятилетиями Met Gala не выходила за рамки торжественного ужина для американских богачей, но уже в середине 1970-х событие превратилось в тот самый благотворительный бал. Впоследствии главной особенностью мероприятия стали именно тематические наряды гостей, которые ежегодно обсуждаются в прессе и соцсетях. Met Gala является основным источником финансирования выставок, публикаций, приобретений и в целом улучшений работы Института костюма.

Со временем мероприятие становилось все более узнаваемым и авторитетным: в разные годы в списке гостей были бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, певец Элтон Джон, принцесса Диана и художник Энди Уорхол. Сейчас же на Met Gala фанаты особенно ждут семью Кардашьян, актрису Зендею, телезвезду Блейк Лайвли и любимца зумеров Тимати Шаламе, которые успели стать главными амбассадорами вечера. Ежегодно Met Gala собирает порядка 600 гостей, до последнего момента списки держат в секрете. Сейчас его составлением занимается главный редактор Vogue Анна Винтур.

Сначала гости демонстрируют любителям моды наряды на ковровой дорожке, затем посещают выставку Института костюма и отправляются на благотворительный ужин, столы для которого накрывают именитые повара в тематике самого бала и выставки. В ходе ужина также обычно выступают соведущие бала, среди которых были Леди Гага, Мадонна, Рианна и другие артисты.

Дата Met Gala в 2025 году

В 2025 году Met Gala состоится 5 мая.

Met Gala традиционно проводят в первый понедельник мая — создатели приурочили бал к ежегодному открытию новой выставки моды американского Института костюма. Совместить торжество с открытием экспозиции решили еще в 1974 году — идея принадлежала бывшему главному редактору Vogue Диане Вриланд, которая в то время занималась подготовкой бала.

Благодаря Вриланд Met Gala в итоге стала более гламурной и светской, когда к участию в мероприятии помимо главных игроков модной индустрии и представителей высшего общества начали привлекать и знаменитостей.

Сейчас билет на бал может купить любой желающий: если на заре Met Gala билеты стоили 50 долларов, то к настоящему моменту цена доходит до 35 тысяч долларов за место, а бронь стола на десять человек обойдется в 200-300 тысяч долларов.

Где проводят Met Gala

Сначала место проведения Met Gala менялось от года к году: благотворительное мероприятие проходило и в именитом клубе Rainbow Room в «Рокфеллер-центре», и в отеле Waldorf Astoria и даже в Центральном парке Нью-Йорка. А с 1960 года гости собираются в Большом холле музея Метрополитен — там же открывается и ежегодная выставка Института костюма.

Сам благотворительный бал Met Gala назвали как раз в честь нью-йоркского музея Метрополитен, где и проходит мероприятие.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art, также известный как The Met) — один из крупнейших художественных музеев планеты, четвертый по посещаемости в мире. Главное здание музея, где ежегодно проходит бал Met Gala, находится на Пятой авеню — одной из ключевых улиц нью-йоркского Манхэттена.

В коллекции Метрополитен-музея — более двух миллионов экспонатов, среди которых есть как древние артефакты, так и полотна всемирно известных авторов. В музее можно увидеть работы живописцев Вермеера, Ван Гога и Пикассо.

Институт костюма (бывший Музей искусства костюма) стал частью Метрополитен-музея в 1937 году.

Тема Met Gala в 2025 году

Тема бала Met Gala всегда совпадает с темой ежегодной выставки Института костюма, которую выбирает куратор музея Эндрю Болтон. По словам Болтона, каждая новая тема выставки должна быть не только актуальной, но и предвосхитить рождение нового культурного феномена.

В 2024 году тема Met Gala звучала как «Сад времени», в 2023-м бал посвятили покойному дизайнеру Карлу Лагерфельду, а в 2022-м дресс-кодом мероприятия стал «Позолоченный гламур».

Тема предстоящего бала стала известна еще в октябре. На этот раз выставка получила название Superfine: Tailoring Black Style — она сосредоточится на одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин и расскажет о стиле чернокожих мужчин начала XVIII века.

Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Источником вдохновения для организаторов бала послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». При этом сама писательница, которая также стала приглашенным куратором выставки, определяет дендизм как умение «одеваться мудро и хорошо».

Выставка покажет гостям, как чернокожие мужчины «трансформировались из рабов, стилизованных под предметы роскоши и приобретаемых как любой другой символ богатства и статуса, в автономные личности, которые в настоящий момент стали мировыми законодателями моды».

Кто приглашен на Met Gala в 2025 году

Точный список гостей пытаются сохранить в секрете до начала мероприятия, но нередко в сеть все же просачиваются детали рассадки приглашенных. В апреле инсайдеры рассказали, что Анна Винтур уже пригласила на бал певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм.

Кроме того, по слухам, на этот раз в списке оказалось много спортсменов, в том числе 23-летняя баскетболистка Пейдж Бейкерс. А еще Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма «Белоснежка», актрисе Рэйчел Зеглер, которая подверглась массовой критике из-за провала картины.

Всего ожидается около 450 гостей, говорят анонимные источники. При этом у бала будет политика «никаких телефонов и соцсетей», а значит, за происходящим можно будет следить только через официальную трансляцию, которую проведут певица Тейяна Тейлор, актриса Ла Ла Энтони и комик Эго Нводим.

Тренды
Рэйчел Зеглер
Мэри Блайдж
Колман Доминго
Джеймс Леброн
Фаррелл Уильямс
Мадонна
Рианна
Шакира
Энди Уорхол
Анна Винтур
Стефани Джерманотта
Карл Лагерфельд
Элтон Джон
Льюис Хэмилтон
Хиллари Клинтон