Каким будет модный бал Met Gala в 2025 году

В начале мая в Нью-Йорке традиционно пройдет одно из самых ожидаемых событий года — бал Met Gala. Его главная особенность — ежегодно меняющийся дресс-код, которому должны соответствовать наряды всех приглашенных звезд. «Лента.ру» рассказывает об истории Met Gala, раскрывает дату проведения и дресс-код мероприятия в 2025 году.

Что такое Met Gala

Met Gala — это благотворительный бал Института костюма Met Gala. На нем главные мировые дизайнеры доказывают свою авторитетность в индустрии, создавая уникальные наряды для гостей мероприятия.

Met Gala берет начало с 1948 года — сначала мероприятие представляло собой лишь благотворительный ужин, на котором собирали средства для работы Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Тогда основательница Американского модного совета CFDA Элеанор Ламберт решила собрать деньги на развитие недавно созданного учреждения. Входной билет на первый ужин стоил всего 50 долларов: в его стоимость входила аренда наряда из фонда музея — традиция создавать наряды специально для бала появилась позже.

Десятилетиями Met Gala не выходила за рамки торжественного ужина для американских богачей, но уже в середине 1970-х событие превратилось в тот самый благотворительный бал. Впоследствии главной особенностью мероприятия стали именно тематические наряды гостей, которые ежегодно обсуждаются в прессе и соцсетях. Met Gala является основным источником финансирования выставок, публикаций, приобретений и в целом улучшений работы Института костюма.

Со временем мероприятие становилось все более узнаваемым и авторитетным: в разные годы в списке гостей были бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, певец Элтон Джон, принцесса Диана и художник Энди Уорхол. Сейчас же на Met Gala фанаты особенно ждут семью Кардашьян, актрису Зендею, телезвезду Блейк Лайвли и любимца зумеров Тимати Шаламе, которые успели стать главными амбассадорами вечера. Ежегодно Met Gala собирает порядка 600 гостей, до последнего момента списки держат в секрете. Сейчас его составлением занимается главный редактор Vogue Анна Винтур.

Сначала гости демонстрируют любителям моды наряды на ковровой дорожке, затем посещают выставку Института костюма и отправляются на благотворительный ужин, столы для которого накрывают именитые повара в тематике самого бала и выставки. В ходе ужина также обычно выступают соведущие бала, среди которых были Леди Гага, Мадонна, Рианна и другие артисты.

Дата Met Gala в 2025 году

В 2025 году Met Gala состоится 5 мая.

Met Gala традиционно проводят в первый понедельник мая — создатели приурочили бал к ежегодному открытию новой выставки моды американского Института костюма. Совместить торжество с открытием экспозиции решили еще в 1974 году — идея принадлежала бывшему главному редактору Vogue Диане Вриланд, которая в то время занималась подготовкой бала.

Благодаря Вриланд Met Gala в итоге стала более гламурной и светской, когда к участию в мероприятии помимо главных игроков модной индустрии и представителей высшего общества начали привлекать и знаменитостей.

Сейчас билет на бал может купить любой желающий: если на заре Met Gala билеты стоили 50 долларов, то к настоящему моменту цена доходит до 35 тысяч долларов за место, а бронь стола на десять человек обойдется в 200-300 тысяч долларов.

Где проводят Met Gala

Сначала место проведения Met Gala менялось от года к году: благотворительное мероприятие проходило и в именитом клубе Rainbow Room в «Рокфеллер-центре», и в отеле Waldorf Astoria и даже в Центральном парке Нью-Йорка. А с 1960 года гости собираются в Большом холле музея Метрополитен — там же открывается и ежегодная выставка Института костюма.

Сам благотворительный бал Met Gala назвали как раз в честь нью-йоркского музея Метрополитен, где и проходит мероприятие.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art, также известный как The Met) — один из крупнейших художественных музеев планеты, четвертый по посещаемости в мире. Главное здание музея, где ежегодно проходит бал Met Gala, находится на Пятой авеню — одной из ключевых улиц нью-йоркского Манхэттена.

В коллекции Метрополитен-музея — более двух миллионов экспонатов, среди которых есть как древние артефакты, так и полотна всемирно известных авторов. В музее можно увидеть работы живописцев Вермеера, Ван Гога и Пикассо.

Институт костюма (бывший Музей искусства костюма) стал частью Метрополитен-музея в 1937 году.

Тема Met Gala в 2025 году

Тема бала Met Gala всегда совпадает с темой ежегодной выставки Института костюма, которую выбирает куратор музея Эндрю Болтон. По словам Болтона, каждая новая тема выставки должна быть не только актуальной, но и предвосхитить рождение нового культурного феномена.

В 2024 году тема Met Gala звучала как «Сад времени», в 2023-м бал посвятили покойному дизайнеру Карлу Лагерфельду, а в 2022-м дресс-кодом мероприятия стал «Позолоченный гламур».

Тема предстоящего бала стала известна еще в октябре. На этот раз выставка получила название Superfine: Tailoring Black Style — она сосредоточится на одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин и расскажет о стиле чернокожих мужчин начала XVIII века.

Председателями станут рэпер A$AP Rocky, певец Фаррелл Уильямс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Колман Доминго и баскетболист Леброн Джеймс.

Источником вдохновения для организаторов бала послужила книга Моники Миллер «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры». При этом сама писательница, которая также стала приглашенным куратором выставки, определяет дендизм как умение «одеваться мудро и хорошо».

Выставка покажет гостям, как чернокожие мужчины «трансформировались из рабов, стилизованных под предметы роскоши и приобретаемых как любой другой символ богатства и статуса, в автономные личности, которые в настоящий момент стали мировыми законодателями моды».

Кто приглашен на Met Gala в 2025 году

Точный список гостей пытаются сохранить в секрете до начала мероприятия, но нередко в сеть все же просачиваются детали рассадки приглашенных. В апреле инсайдеры рассказали, что Анна Винтур уже пригласила на бал певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм.

Кроме того, по слухам, на этот раз в списке оказалось много спортсменов, в том числе 23-летняя баскетболистка Пейдж Бейкерс. А еще Винтур отправила приглашение звезде скандального фильма «Белоснежка», актрисе Рэйчел Зеглер, которая подверглась массовой критике из-за провала картины.

Всего ожидается около 450 гостей, говорят анонимные источники. При этом у бала будет политика «никаких телефонов и соцсетей», а значит, за происходящим можно будет следить только через официальную трансляцию, которую проведут певица Тейяна Тейлор, актриса Ла Ла Энтони и комик Эго Нводим.