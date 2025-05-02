Учимся выглядеть хорошо на фотографиях

Один кадр может рассказать о вас больше, чем десятки слов. Позирование — это навык работы с телом, чтобы передать нужное настроение, подчеркнуть достоинства и не зафиксировать то, что может помешать восприятию образа. Но многие перед объективом фотоаппарата чувствуют себя скованными, что в свою очередь мешает принять выгодный ракурс. Ни о каких удачных снимках в таком случае речи быть не может. Продюсер визуального контента, фотограф Тамара Чапала в беседе с WomanHit привела базовые советы, которые помогут раскрепоститься и преподнести себя выигрышно на любой фотосессии, даже если вы новичок.

Рост и комплекция имеют значение

Невысоким девушкам следует избегать поз, в которых тело визуально «делится пополам», лучше смещать акценты вверх или вниз.

«Поза сидя может „приземлить“ образ. Если используете ее, выбирайте съемку с нижней точки», — поясняет эксперт.

Визуально выше вы будете казаться, если подчернете вытянутые линии: прямые ноги, шею, раскрытые плечи. Выбирайте обувь на небольшом каблуке или позу с «вытянутым» носком, чтобы сделать силуэт стройнее.

А вот высоким поза сидя очень даже подходит, особенно если разнообразить ее игрой с руками или текстилем.

«В кадре важно не „развалиться“, а контролировать центр тяжести — мягкие, но собранные линии. Избегайте вытянутых вдоль тела рук — это делает образ „жестким“. Лучше динамика, легкие жесты», — продолжает продюсер.

Полным дамам не рекомендуется поза с плотно прижатыми к телу руками. Это добавит объема и утяжелит образ. Приветствуется игра с динамикой: легкий разворот корпуса, руки на талии, асимметрия — все это добавляет легкости и изящности.

«Хорошо работают позы в движении, полупрофиль, кадры в действии (идти, смотреть в сторону, поправлять волосы)», — добавляет фотограф.

У стройных и излишне худощавых — иная проблема. Зачастую в кадре они выглядят угловатыми. Этот визуальный дефект можно компенсировать объемной многослойной одеждой. В движениях должны преобладать мягкие изгибы и легкая пластика. Отлично, если акцент будет сделан на руки.

«Работа с волосами, аксессуарами, тканью отлично добавляет изящества», — говорит Тамара.

Роль одежды в кадре

Подбирая образ для фотосессии, любительской или профессиональной, лучше заранее обдумать каждую деталь. К примеру, в строгом жакете и пиджаке вы не сможете двигаться так же свободно, как, скажем, в шелковом сарафане. Но и в классическом костюме важно не застывать как истукан.

«Лучше держать руки свободно, использовать одно плечо или раскрытую позу. Можно добавить асимметрии — одной рукой взяться за лацкан, вторую оставить вдоль тела. Держите спину прямо, слегка приоткройте пиджак», — уточняет эксперт.

В юбке или платье можно и нужно двигаться, играя с произвольными движениями ткани. Это добавит живости, особенно если речь идет о лайфстайл или арт-съемке. Уделите внимание и обуви. Даже невысокий каблук может значительно изменить походку, посадку тела и настроение позы.

Про эмоции и лицо

Даже в строгом бизнес-портрете лучше создать легкое движение или настроение. Слегка приоткрытые губы придают лицу мягкость, живость и «дыхание» — особенно на портретах. Взгляд — это ключ к эмоции. Представьте человека, с которым хотите говорить через кадр. Это помогает избавиться от «застывшего» выражения лица. Иногда между кадрами отводите взгляд от камеры и возвращайте снова, это поможет создать впечатление, что фото сделано в моменте.

Главный секрет

Как ни странно, на фотосессии нужно как можно меньше зацикливаться на процессе. Не стоит терзать себя вопросами, правильно ли вы стоите, не слишком ли нелепо выглядите. Растерянность и зажатость будут сразу видны во взгляде. Позирование должно происходить естественно.