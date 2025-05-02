Четыре оттенка зеленого, которые обязательно стоит носить этой весной

Среди главных трендов сезона — зелёный цвет, который уверенно претендует на место нового чёрного. От мягкого писташевого до глубокого изумрудного, зелёный представлен в коллекциях ведущих брендов и вдохновляет на смелые образы. Выделили четыре ключевых оттенка зелёного, которые станут must-have этой весны, и рассказываем, как их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

1. Бутылочный зелёный

Глубокий и насыщенный бутылочный зелёный — это воплощение сдержанной роскоши. Он не уступает чёрному в универсальности, но добавляет образу изысканности и свежести. Весной 2025 года бренды, такие как Acne Studios, предлагают включать этот оттенок в структурированные вещи: кожаные блейзеры, пальто или брюки с чёткими линиями.

Как сочетать? Идеальная пара для бутылочного зелёного — деним. Джинсовая рубашка, брюки или куртка добавят расслабленного вайба, уравновешивая строгость оттенка. Для аксессуаров выбирайте кожу или металлические детали.

2. Фисташковый зелёный

Мягкий и тёплый фисташковый зелёный — находка для тех, кто хочет добавить в гардероб цвет, но избегает яркости. Этот оттенок, замеченный в коллекциях Miu Miu, излучает спокойствие и уют, напоминая о весенней листве. Он легче воспринимается, чем модный жёлтый, и подходит для создания романтичных и женственных образов.

Как сочетать? Фисташковый идеально смотрится с белым или тёмно-синим. Этот оттенок хорош в лёгких тканях, таких как шифон или хлопок, которые подчёркивают его воздушность.

3. Оливковый зелёный

Оливковый, близкий к хаки, продолжает завоёвывать подиумы, как показал показ Burberry весна-лето 2025. Этот землистый оттенок уже был замечен в коллекциях прошлого сезона, но теперь он стал ещё популярнее благодаря своей универсальности. Оливковый подходит для повседневных и более формальных образов, добавляя им нотку сдержанной элегантности.

Как сочетать? Лучший компаньон для оливкового — коричневый. Для текстурного контраста добавьте шерсть или кожу.

4. Изумрудный зелёный

Гипнотический изумрудный зелёный — главный тренд весенних подиумов. Victoria Beckham представила этот оттенок в виде струящихся платьев-слип, вдохновлённых эстетикой 90-х. Изумрудный — это выбор смелых, тех, кто готов заявить о себе. Он идеально подходит для вечерних выходов или особых случаев.

Как сочетать? Изумруд настолько самодостаточен, что не требует ярких дополнений. Монохромный образ, как у Джиджи Хадид на показе Victoria Beckham, выглядит эффектно сам по себе. Если хотите добавить акцент, выбирайте нейтральные оттенки — бежевый, чёрный или металлик — в аксессуарах или обуви.

Почему зелёный в тренде?

Зелёный стал фаворитом весны 2025 года не случайно. Тренд Terra Futura, отмеченный Pinterest, отражает интерес к экологии и футуристической эстетике, где зелёный символизирует связь с природой и прогрессом. Этот цвет выходит за рамки моды, становясь частью культурного движения, которое объединяет стиль и осознанность. Коллекции брендов, таких как Loewe, Miu Miu и Burberry, показывают, что зелёный может быть одновременно универсальным и выразительным.

Как интегрировать зелёный в гардероб?

Если зелёный кажется вам сложным, начните с малого: