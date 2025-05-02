Модель Джулия Фокс вышла на публику в вызывающем наряде

Бывшая девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс вышла на публику в рваных трусах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джулия Фокс появилась на сцене в рваных на ягодицах белых трусах и майке без бюстгальтера. Волосы она уложила прядями и сделала вечерний макияж. Перед камерой она танцевала и играла за DJ-пультом.

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На прошлой неделе Джулия Фокс появилась на фестивале бренда Revolve в Термале, штат Калифорния. Актриса выбрала для закрытого мероприятия бежевый кожаный корсет с поясом с подвязками, коричневое болеро, стринги, капроновые колготки и высокие сапоги на каблуках. Модель отказалась от штанов или юбки. Бывшая девушка Канье Уэста позировала перед фотографами с уложенными назад волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022 году она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Их роман продлился всего полтора месяца.