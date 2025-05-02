«Она должна одеться». Девушка ДиКаприо возмутила поклонников открытым нарядом

Избранница Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти сразила наповал откровенным образом. 26-летняя модель посетила светское мероприятие в прозрачном платье, под которым виднелись только ее черные трусики. На бюстгальтер не было и намека.

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Виттория облачилась в роскошное бордовое платье свободного кроя. Черетти распустила волосы и сделала вечерний макияж, сделав акцент на глаза. Образ дополнили массивные браслеты на запястьях модели. Снимки Виттории с мероприятия опубликованы в Daily Mail.

Реакция интернет-пользователей была неоднозначной — не всем пришелся по вкусу откровенный «голый» наряд дамы ДиКаприо.

«Леонардо выглядит жутко, а его девушка симпатичная, но она должна одеться», «Некрасивое платье», «Разве это не странно, что единственный способ, которым эти женщины могут продвинуться вперед, это показать свое нижнее белье и грудь? И это независимые женщины, да?», — высказались комментаторы в Сети.

Также мероприятие посетила Хайди Клум вместе с дочкой Лени, которая также облачилась в прозрачное платье, но менее откровенное, чем у Черетти. Сама Хайди предпочла в этот праздничный вечер стиль оверсайз.