Почему тренд Ice Bucket Challenge снова стал популярен

Блогеры повторяют тренд из 2014-го. В Сети растёт популярность Ice Bucket Challenge — испытание ведром ледяной воды, суть которого заключается в том, чтобы облить себя холодной водой и передать эстафету другому человеку.

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10 лет назад пользователи Сети таким образом привлекали внимание к болезни бокового амиотрофического склероза. Инфлюенсеры собирали деньги на исследование недуга. В случае если человек, которому передали эстафету, не рискнул облиться водой, он должен был отправить крупный донат в благотворительный фонд.

Теперь же блогеры возрождают Ice Bucket Challenge, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам психического здоровья, а также к проблемам, с которыми сталкиваются люди с различными расстройствами.