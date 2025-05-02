Эксперт рассказал, как современные женщины относятся к покупке украшений

Большая часть женщин чаще всего покупает драгоценные украшения не в качестве подарка кому-то, а для самих себя без повода. Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ювелирной компании «Алькор» Михаил Веселов.

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Многие компании стали адаптировать свои товары и услуги под новых потребителей — самодостаточных женщин, которые стремятся позаботиться о самих себе.

— Данные наших маркетинговых исследований за 2024 год позволяют сделать вывод о том, что 80 процентов женщин в возрасте от 30 до 65 лет чаще всего покупают драгоценные украшения не в качестве подарка кому-то, а для самих себя, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что женщины чаще всего приобретают украшения исходя из того, что они просто любят себя и таким образом хвалят себя за личные достижения: «хочу, могу и заслужила».

По его словам, половина из них не ждет какого-то конкретного повода, чтобы купить дорогостоящее ювелирное изделие. Веселов отметил, что ювелирные компании все чаще отказываются от архаичных стереотипов, где украшения воспринимались как символ статуса или подарка, и переходят к более индивидуальному подходу.

Он уточнил, что изменения затрагивают не только ювелирную отрасль. Так, в индустрии моды уже сейчас стремятся создать уникальные коллекции, которые бы помогали женщине найти баланс между строгостью и сексуальностью в деловых образах.

Производители обуви тоже адаптируются к новым запросам, сотрудничая с медицинскими компаниями для создания моделей на высоком каблуке, которые можно носить длительное время без существенного вреда здоровью.

— Потребительские предпочтения девушек становятся ключевым драйвером изменений на глобальном рынке, побуждая компании к созданию более персонализированных, инклюзивных и ориентированных на комфорт продуктов, — добавил Веселов в беседе с РИАМО.

Минералы и природные камни всегда использовали не только как украшение, но и для достижений, магических практик, в качестве оберегов. По словам эзотерика Сергея Шмелева, к их подбору нужно подходить очень ответственно.