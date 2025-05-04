Ксения Бородина выложила фото в алом купальнике

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Ксения Бородина улетела на отдых с семьей в Абу-Даби. На новых снимках телеведущая позировала в красном купальнике, состоящем из лифа и плавок с завышенной талией. Блогерша также надела серьги, массивные золотые браслеты и часы и ободок с цветком. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

В августе прошлого года Ксения Бородина перестала скрывать отношения с блогером Николаем Сердюковым. А 7 декабря влюбленные объявили о помолвке. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

8 декабря издание «СтарХит» заявило, что помолвочное кольцо телеведущей от бренда Graff стоит 5 миллионов рублей. Близкая подруга блогерши и бывшая коллега по «Дому-2» Ольга Орлова намекнула, что помогала Николаю Сердюкову сделать предложение.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.