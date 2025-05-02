Алена Водонаева ответила, когда сделает пластику лица

Алена Водонаева вкладывает немало средств и усилий в свою внешность. Пока что 42-летняя блогерша не прибегает к радикальным мерам, однако обращение к пластическим хирургам не за горами. Об этом заявила сама Алена в личном блоге.

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Сегодня один из подписчиков задал Водонаевой вопрос: «Будешь ли делать операцию на лицо?» Журналистка не стала кокетничать и говорить, что никогда не пойдет на такое. Напротив, она честно призналась, что однажды решится на такой шаг.

«Склоняюсь к тому, что да, когда будет необходимость. Хочу дотянуть до максимума. При правильном уходе и образе жизни — лет до 50 наверно. Раньше не хотелось бы», — поделилась Алена.

Она считает, что в идеале операцию нужно делать деликатно, не меняя черт лица. Также блогерша заверила, что не будет делать из этого тайну.

«Скрывать не буду. Я считаю, что публичные люди должны делиться такой информацией», — подытожила Водонаева.

А вот что касается филлеров, то здесь у Алены противоположная точка зрения. Она считает, что эта бьюти-мера лишь уродует лицо.

«Посмотрите на „резиновые“ отекшие лица публичных девушек, кто ставит филлеры. Оно вам надо?»

Также Водонаева раскрыла свои секреты красоты: никакого алкоголя, уход за кожей, питьевой режим, аппаратные процедуры, витамины и инъекционная мезотерапия.