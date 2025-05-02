Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе выгуляли парный лук на баскетболе

Наконец-то! После почти двух месяцев затишья (что для Лос-Анджелеса — целая вечность) мы снова увидели самую обсуждаемую пару поколения Z — Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Они появлялись вместе разве что на Coachella, да и то в размытых кадрах фанатов, но теперь вернулись в свой привычный ритм. Совместный выход на матче Los Angeles Lakers против Minnesota Timberwolves доказал, что их отношения (и стиль) по-прежнему на высоте.

Кайли выбрала лаконичный белый топ и кожаные брюки от Roberto Cavalli, показав, что сексуальный гламур может быть сдержанным. Тимоти, верный своему стилю «микс люкса и кэжуала», надел футболку с Коби Брайантом, твидовый пиджак Chanel и грубые ботинки Timberland.

© Mainstyle

С момента их первого публичного выхода на концерте Бейонсе в сентябре 2023 года Кайли и Тимоти не перестают удивлять своими совместными образами. То они копируют Лиз Херли и Хью Гранта с «Золотого глобуса», то выбирают минималистичные (по меркам клана Кардашьян-Дженнер) луки для свиданий. Осталось дождаться официального совместного выхода на красную дорожку. Может это будет Met Gala?