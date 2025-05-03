Кейт Миддлтон выгуляла твидовый пиджак из своего прошлого

Если принцесса Уэльская находит подходящий образ, она остаётся верна ему годами. Вспомните её платья-пальто от Catherine Walker, которые она носит уже более десяти лет, или любимые скинни-джинсы, в которых Кейт выходила два дня подряд во время визита на шотландский остров Малл.

Во время поездки в детский центр Ardura Acorns Кейт дополнила свои джинсы твидовым жакетом от Ralph Lauren, однотонным V-образным джемпером и нарядной белой блузкой с рюшами. На ногах у неё были те же практичные ботинки See by Chloé, что и накануне.

Твидовый жакет действительно стал ключевым элементом весеннего гардероба принцессы. На предыдущих мероприятиях Кейт выбирала более строгую двубортную модель в ёлочку от Holland Cooper. Хотя этот предмет гардероба периодически появлялся в её луках на протяжении многих лет, в этом сезоне он явно переживает ренессанс. А в феврале принцесса носила похожий твидовый жакет в оттенке хаки от Ralph Lauren, который впервые выгуливала ещё 20 лет назад.

Пока стиль «слоун рейнджер» снова входит в моду, Кейт последовательно придерживается своей стратегии в одежде «не выделяться». Её расслабленные повседневные образы последних двух дней выдержаны в одной стилистике. Можно не сомневаться, что этот жакет Ralph Lauren мы увидим на принцессе снова и через 20 лет!