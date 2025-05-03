Девушка Леонардо Ди Каприо пришла на концерт в «голом» платье

Девушка Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти стала гостьей гала-концерта King's Trust. Об этом сообщает Just Jared.

Виттория Черетти вышла на публику в «голом», прозрачном платье с глубоким декольте. Образ дополнили массивные золотые браслеты. Волосы ей распустили, сделали легкую укладку и легкий вечерний макияж.

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Актер долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. Недавно манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Она отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».